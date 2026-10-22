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Погромы во Франции вскрывают ложь и двуличие европейских элит, которые годами поучали «демократии» Россию, да и всё постсоветское пространство.

Об этом в авторской колонке рассуждает глава исполкома регионального отделения «Единой России» Алексей Муратов.

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17 октября стало днём, когда французское государство наглядно показало, кого оно защищает. Пока по всей стране творились погромы, грабежи и беспорядки, в Лиможе горела мэрия XIX века, в Амьене перед витриной кондитерской Jean Trogneux, принадлежащей семье Брижит Макрон, где продают макароны и шоколад, были замечены как минимум шесть фургонов CRS и до 36 полицейских.

Кадры разлетелись по соцсетям, и профсоюз полиции Alliance – не оппозиционеры, а люди в погонах – задал простой, как выстрел в упор, вопрос: «Месье Макрон, республика – не ваша частная собственность», – написали они в соцсети. И добавили: «Напомните нам, месье президент: все ли французы имеют право на одинаковую защиту?». Ответа не последовало.

Префектура департамента Сомма, разумеется, опровергла, что CRS выделялись специально для охраны магазина. По официальной версии, сотни агрессивно настроенных людей пытались прорвать баррикады в центре Амьена, и рота CRS прибыла для защиты всех коммерческих объектов. Однако видео, снятые очевидцами и журналистами, показывают фургоны именно перед витриной Trogneux.

Делегат CRS от профсоюза Alliance Жоан Каваллеро назвал это «игрой в слова»:

«В таком случае центр Амьена достаточно большой – почему их не поставили перед собором или другим зданием?».

Контекст делает эту историю ещё более показательной. Пока CRS дежурили у кондитерской, в Лиможе «эмельётёры» ворвались в мэрию XIX века и подожгли её, а десятки коммерческих объектов в центре города были разграблены.

По всей Франции, по данным Franceinfo, было задержано более 2300 человек, ранено около 1000 сотрудников правоохранительных органов, повреждено или разграблено как минимум 3000 коммерческих объектов. Около полутора тысяч торговцев пострадали от насилия.

И на фоне этого «государство» находит ресурсы для защиты магазина семьи президента.

Здесь важно не злорадствовать. Жан-Батист Троньё, племянник Брижит Макрон, управляющий магазином, в 2023 году уже подвергся нападению во время протестов против пенсионной реформы – его избили, когда он пытался защитить заведение. Двое нападавших получили реальные сроки – 12 и 15 месяцев.

Это не «олигархи» и не «враги народа». Это мелкие предприниматели, которые стали жертвой насилия. Проблема не в том, что их защищают. Проблема в том, что защищают только их.

Профсоюз Alliance задал вопрос, который выходит далеко за рамки одного магазина:

«Кто отдал приказы? Для какой миссии? В ущерб каким оперативным потребностям?».

Это не риторика. Это констатация: государственная машина работает избирательно. Одним – фургоны CRS, другим – слезоточивый газ и разграбленные магазины.

И пока элиты рассказывают про «европейские ценности» и «солидарность», их собственная полиция публично спрашивает: а все ли французы равны перед лицом защиты?