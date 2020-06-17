Скандал с прослушкой Баканова направлен против Зеленского

17.06.2020, Киев, Игорь Петров

Глава СБУ Иван Баканов связан с президентом Украины Владимиром Зеленским, и информация о том, что его кабинет прослушивается, призвана скомпрометировать его самого, СБУ в целом, и президента.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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Александр Дубинский ранее заявлял, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающие устройства. Он также сказал, что еще одно устройство обнаружили в автомобиле супруги Баканова.

«Украина сейчас находится в сложном и политически нестабильном состоянии. У многих есть недовольство деятельностью президента и спецслужб. В том числе, звучат обвинения в адрес персонально Баканова как человека, приближенного к Зеленскому, но очевидно не справляющегося со многими вопросами.

Что поражает меня – подача информации. Дубинский – это журналист с большим опытом, работавший в проекте, который находился под крылом господина Коломойского. Это не задача народного депутата, да еще и пропрезидентской фракции – делать подобные заявления. Это больше похоже на те скандальные вбросы, которые он регулярно делал, руководя программой «Деньги», благодаря чему, он, собственно, и попал в Верховную Раду.

Это выглядит как крайняя бестактность, отсутствие политической культуры. Да, это может быть предметом какого-то расследования, но… когда вот так скандально такое вбрасывают, то это больше похоже на провокацию, а не на стремление серьезно разобраться в том, что же происходит под крышей СБУ.

Но я не исключаю, что прослушивание действительно может иметь место. Сбор информации из кабинетов самых-самых высокопоставленных чиновников с целью их последующей компрометации уже стало традицией украинского политикума давно, вспомним пленки Мельниченко и пр.

Такое могут делать те, кто заинтересованы в нестабильности положения самого Зеленского. Баканов – креатура Зеленского, глава СБУ назначается с прямой подачи президента. И не секрет, в какой степени Баканов своей судьбой связан именно с Зеленским. Поэтому любые вбросы в его сторону бьют не только по самому Баканову, но и, в первую очередь, по Зеленскому.

Но я не допускаю, что Дубинский мог просто ляпнуть то, что не соответствует действительности. Он – опытный журналист, он опирался на какую-то информацию.

Учитывая ситуацию в стране и вокруг нее, СБУ сейчас должна находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе и технической. И кабинет Баканова должен проверяться регулярно. И то, что произошло – плевок в саму СБУ, кроме прочего. Все это, с одной стороны, показывает непрофессионализм, с другой – что кто-то заинтересован в утечке информации, компрометации власти», – заключил Сергей Шабовта.