Скандал: украинские волонтеры покрывали нелегальную переправку в Европу мигрантов-арабов

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве разоблачена организованная группировка, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев через государственную границу и их легализации под видом волонтекров, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из туристических фирм совместно со своей помощницей и бухгалтером наладили противоправный механизм переправки в Украину жителей из стран Ближнего Востока. Для этого участники группы давали иностранцам поддельные приглашения от украинских волонтерских и благотворительных организаций.

По данным расследования, за каждого “волонтера” дельцы получали в среднем тысячу американских долларов.

Правоохранители задержали трех злоумышленников на рабочем месте при получении 650 долларов США — второй части неправомерной выгоды.

В ходе обысков в жилых и офисных помещениях фигурантов дела обнаружено документацию, печати, деньги и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к схеме.Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.