Украинских школьников заставили чествовать гитлеровца

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Школьников во Львовской области привели возложить цветы на могиле нацистского преступника Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне «Нахтигаль».

Об этом в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет об учениках средней школы в селе Равское Львовской области, где родился Пелип.

«Учащихся Равской средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа – обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции – шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения», – заявил Долинский.

Бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов потребовал от правящей партии «Слуга народа», ориентирующейся на президента Владимира Зеленского, жестко осудить возложение.

«Дорогие начальники, если в отношении руководителей этой школы и местных образовательных чиновников не будет немедленно предпринято жёстких мер, значит пропаганда нацизма и холокоста — часть вашей идеологии и ваша государственная политика. Вы власть и это происходит во время вашего правления. Ваша фракция «Слуга народа» была уже несколько раз замечена в таких залетах… Мы ждём публичных сигналов и жёстких мер. Хватит делать вид, что это вас не касается и происходит где-то на Луне», – написал Портнов в своем блоге.