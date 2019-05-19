Скандал в Австрии: вице-канцлер ушел в отставку из-за российских денег

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку на фоне публикации немецкими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом заявил сам вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе на пресс-конференции в Вене.

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В пятницу германские издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал некой богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в 2017 году.

Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя.

Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании россиянами Австрийской партии свободы.