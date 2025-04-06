Скандал в Британии: осужденный педофил под чужим именем работал волонтером с детьми на Украине

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Издание The Telegraph поднимает скандальную тему. Оказывается, одна из британских благотворительных организаций, работающих в прифронтовой зоне на Украине, наняла ранее осужденного педофила для работы с уязвимыми украинскими детьми. Все это стало возможным вследствие «серьезных недостатков» в процедурах проверки биографий потенциальных волонтеров.

52-летний мужчина, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для перемещенных лиц после того, как с начала 2023 года он начал работать в благотворительной организации на западе Украины.

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Благотворительная организация Siobhan’s Trust, которая занималась доставкой пиццы детям и семьям, пострадавшим от боевых действий , наняла этого человека, прошедшего лишь незначительную проверку биографических данных, если вообще прошедшего.

На фотографиях, опубликованных благотворительной организацией и ее волонтерами в социальных сетях, запечатлено, как он играет с маленькими детьми.

Подозрения в отношении Моргана начали возникать среди гуманитарного сообщества во Львове после того, как он начал хвастаться тем, что вступил в Иностранный легион Вооруженных сил Украины, и утверждать, что собирает деньги на военные поставки от его имени.

Источники рассказали, как «начался настоящий ад», когда его настоящая личность впервые была раскрыта в групповом чате львовского волонтерского сообщества в августе 2024 года.

Волонтеры, работавшие с Морганом, рассказали The Telegraph, что ему платили 500 фунтов стерлингов в месяц и предоставляли в полное пользование транспортные средства, принадлежащие благотворительной организации Siobhan’s Trust, которая позже сменила название на HopeFull.

Среди них были «большой фургон со встроенной печью для пиццы» и «рефрижераторный фургон», на которых Морган ездил в места, где находились уязвимые дети, и обратно.

В HopeFull заявили, что им не было известно о его судимости до тех пор, пока он не был уволен из благотворительной организации в феврале 2024 года.

The Telegraph установила, что незадолго до того, как Морган был принят на работу в Siobhan’s Trust, он был осужден Королевским судом Кардиффа за нарушение судебных приказов о защите детей, вынесенных ему шестью годами ранее под его прежним именем Ли Каллаган.

Разоблачения появились после того, как HopeFull неожиданно объявила о завершении своего флагманского проекта на Украине в третью годовщину начала войны, в феврале 2025 года, доставив более 2,5 миллионов пицц в 1800 точек по всей стране.

Дэвид Фокс-Питт, основатель благотворительной организации, сказал: «Это печальный момент, но мы дали столько надежды и поддержки, сколько могли, и наше время подошло к концу».

HopeFull продолжает активную деятельность в Украине, работая с ветеранами и сотрудничая с местными организациями, включая детские дома.

О судимости Моргана стало известно нескольким волонтерам Siobhan’s Trust после того, как они заподозрили его в самопровозглашенном статусе «бывшего британского десантника» и ветерана вооруженных сил.

Проведя поиск в Интернете в августе прошлого года, они обнаружили, что человек, известный им как Джек Морган, ранее носил имя Ли Каллаган и был из Ньюпорта, Южный Уэльс.

Они также узнали, что в феврале 2017 года он получил постановление о предотвращении сексуального насилия (SHPO) за преступления сексуального характера в отношении детей.

Каллаган был арестован по подозрению в установлении контакта в Интернете с известным педофилом с целью совершения сексуального насилия над ребенком.

Его признали виновным в хранении изображений категории А, содержащих сцены насилия над детьми, приговорили к двум годам тюремного заключения и выдали ему 10-летнюю лицензию SHPO, что означало, что он не мог выезжать за границу без уведомления полиции.

Сообщается, что во время вынесения приговора в Кардиффском королевском суде Каллаган не проявил никаких угрызений совести. Судья Дэниел Уильямс сказал ему: «Вы преуменьшаете явный сексуальный интерес, который у вас есть к маленьким детям».

После вынесения приговора Мартин Ладлоу из Национального агентства по борьбе с преступностью заявил: «Из его общения с другими стало ясно, что Каллаган был опасным человеком, который хотел надругаться над детьми».

Предполагается, что после освобождения из тюрьмы Каллаган по акту регистрации сменил свое имя на Джек Морган, прежде чем в январе 2023 года ему было предъявлено обвинение в нарушении первоначального закона SHPO.

Затем он отправился на Украину, где был нанят организацией Siobhan’s Trust.

Бывшие волонтеры благотворительной организации рассказали, как они гневно отреагировали, узнав, что он был осужденным педофилом. 60-летний Дэвид, гражданин Великобритании, совершивший четыре волонтерские поездки на Украину с начала войны рассказал The Telegraph:

«Я понял, что, вполне возможно, он не тот, за кого себя выдает.Когда это вышло, все было намного, намного хуже, чем я думал. Меня тошнило».

Бывший волонтер из США, присоединившаяся к Siobhan’s Trust в феврале 2023 года, также подняла вопросы о «серьезных недостатках» в процессе проверки этой шотландской благотворительной организации, назвав его «крайне слабым».

Она заявила, что при ее приеме на работу не проводилась проверка биографических данных после краткого обмена сообщениями из-за границы через WhatsApp.

В феврале на слушаниях в Центральном трудовом суде Лондона по отдельному делу, возбужденному против Siobhan’s Trust, было установлено, что благотворительная организация не проводит проверки судимости потенциальных волонтеров в рамках процедуры раскрытия информации и отстранения от работы (DBS), а полагается на поиск информации в Интернете.

Крис Макинтош, попечитель HopeFull, заявил на слушаниях: «Мы не склонны проводить проверки DBS. Это было бы слишком сложно сделать для всех волонтеров, и только небольшая группа из них — британцы. У нас было 19 национальностей [волонтерили с нами], и DBS касается только британских волонтеров».

Он добавил: «Если бы мы знали о ком-то, имеющем судимость, мы бы, конечно, не приняли его в качестве добровольца».

«HopeFull привержена безопасности своих волонтеров, сотрудников и сообществ, которым она служит. В рамках мер безопасности благотворительной организации ни один волонтер не остается без присмотра с уязвимыми детьми или взрослыми, и мы всегда работаем группами не менее четырех человек. Этот человек получил свою должность под вымышленным именем, а затем был уволен из благотворительной организации в феврале 2024 года, и на тот момент благотворительная организация не знала о выдвинутых против него обвинениях», – добавил он.

Благотворительная организация была основана в 2020 году в память о Шивон Данди, изначально работавшей с неблагополучной молодежью в Шотландии.

Через два месяца после начала войны на Украине благотворительный фонд Siobhan’s Trust перенес свою деятельность в зону боевых действий, собрав крупные суммы от британских доноров на покупку транспортных средств и поддержку проектов на местах.

Предполагается, что Морган все еще находится на Украине, покинув свое последнее известное место жительства — квартиру украинской матери двоих детей, с которой у него завязались романтические отношения.