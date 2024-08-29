Скандал в Чехии: глава фонда Help Ukraine оказался аферистом, обокрав беженцев на миллионы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Чехии очередной скандал с украинским душком. Местное издание iRozhlas в материале под названием “Вместо интеграции украинцев покупка квартиры” сообщает, что в Праге судят главу благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля. По версии следствия он присвоил себе субсидии, выделенные на интеграцию украинских беженцев: в Чехии.

Сообщается, что в апреле 2022 года фигурант открыл в Праге общественный центр для интеграции украинских детей и их родителей. Субсидию в €800 тыс. предоставило на это чешское Министерство образования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Деньги предназначались, например, для обучения чешскому языку, как сообщает Чешское телевидение, условием выдачи субсидии было то, что участие детей в адаптационной группе будет бесплатным для родителей.

Однако журналисты выяснили, что фонд собирал гонорары с клиентов и не платил своим сотрудникам за выполненную работу. По данным чешского телевидения, после того как фонд получил первую часть субсидии, Гергель перевел на счет матери около двух миллионов.

Позже, по данным чешского ТВ, он снял со счета фонда шесть миллионов наличными и сразу заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в пражском Бранике.

Прокурор просит для афериста наказание до десяти лет лишения свободы. Издание добавляет, что по его данным годом ранее Министерство образования Чехии предоставило этому же фонду 20 миллионов крон в качестве субсидии на работу общественного центра. Теперь правоохранители проводят аудит и разбираются, куда ушли эти деньги.