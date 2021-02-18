Скандал в Черногории: отозванные правительством послы-националисты отказываются покидать свои посты

18.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Семь черногорских дипломатов – функционеров националистической Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича, отказываются уходить в отставку.

Отозванные новым правительством дипломаты ждут команды от своего начальника, президента Джукановича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нвое правительство Черногории, составленное из представителей политического альянса, противостоявшего националистам из ДПС на августовских выборах, отозвало ряд послов с тем, чтобы заменить их. Это произошло потому, что многие из этих дипломатов даже не имели соответствующего образования и опыта, но были расставлены на хлебные посты по принципу верности диктатору Мило Джукановичу.

Настоящий скандал произошел после того, как первый советник посольства Черногории в Турции Мирна Никчевич заявила, что готова жечь храмы СПЦ, а прихожан канонической церкви обозвала «скотами» в дискуссии в одной из социальных сетей. А после того, как за подобное высказывание она была приговорена к штрафу, трое послов, скинувшись, заплатили за нее.

Дипломатических работников подобного рода еще 18 декабря минувшего года составленное из членов победившего парламентского большинства новое правительство Черногории, действуя в соответствии с действующим законодательством, решило отозвать.

С этой целью в Подгорицу были вызваны Дарко Пайович (Китай, Индонезия, Корея), Миодраг Влахович (Ватикан и Суверенный мальтийский орден), Обрад Мишо Станшич (Босния и Герцеговина), Вера Кльюич (Германия), Душанка Екнич (ОАЭ Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн), Саня Влахович (Сан-Марино, Италия, Мальта) и Тразан Милошевич (Сербия).

Однако Мило Джуканович отказался подтвердить отзывы дипломатов, после чего те, в свою очередь, отказались покидать свои посты без команды со стороны президента Черногории.

Так, посол Дарко Пайович скрылся вместе с дипломатической печатью, служебным автомобилем и платёжной картой, выданной для расходов на время службы в Пекине. Дипломат уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, и сотрудники посольства не знают, где он находится. А его коллега Миодраг Влахович сменил замок на дверях диппредставительства, и теперь никто не может попасть в помещение.

«Мне очень жаль, что МИД Черногории продолжает деятельность, которая ухудшает репутацию черногорской дипломатии и в не лучшем свете представляет намерения правительства и самого министерства, – лицемерно прокомментировал происходящее Влахович. – Послы Черногории будут действовать так, как говорит президент Черногории Джуканович, что является единственно возможным и приемлемым».

Министерство иностранных дел официально проинформировало отозванных послов об истечении срока их полномочий, запретило им пользоваться служебными помещениями консульств и дипломатическими автомобилями, но те продолжают игнорировать решения кабмина и профильного ведомства, которому формально подчиняются.