Скандал в Эстонии: местный телеканал выпустил сюжет, выставивший дураками русскоязычных детей

Эстонское новостное издание ERR делится подробностями громкого скандала на языковой почве, вспыхнувшего после выхода на эстонском Кanal 2 наовостной передачи Reporter с сюжетом о переходе на эстоноязычное образование. Жалобы на хамство журналистов поступили из двух школ, в которых побывали сотрудники Кanal 2.

Корреспондент программы Кертту Юккум посетила предназначенную для детей с особыми потребностями Таллиннскую основную школу Кадака, а также Эхтескую гуманитарную гимназию. В первой школе приуроченная к началу учебного года линейка проходила на русском языке в связи с тем, что дети с интеллектуальной недостаточностью по закону продолжают учиться на родном языке. Однако в телевизионном сюжете об этом не упоминается и создается впечатление, что репортаж снимали в обычной таллиннской школе, отмечает издание.

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«Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам. Они вели себя по-хамски: ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери. То, как задавались вопросы, говорило о том, что они явно провоцируют какой-то скандал. Скажу очень прямо – молодая женщина -репортер просто не любит все, что связано с русскими. Я не в первый раз общаюсь с журналистами, и всегда все было тактично, интеллигентно и все заранее обговаривалось», – сказал Терас.

Сам Терас также на несколько секунд появляется в репортаже. Из его комментариев в сюжет вошла лишь фраза «Я не понял вопроса». Это был ответ на вопрос журналистки: «Мы слышим здесь только русский язык. Вы говорите, другой возможности у вас как у руководителя школы нет?»

Как пояснил директор, перед этим он уже успел ответить на несколько стандартных вопросов репортера. В том числе Терас объяснил сотруднице передачи Reporter, в чем заключается специфика школы и почему на торжественной линейке звучит русская речь.

«Наш устав запрещает тем, кто не работает в школе, общаться с нашими детьми, потому что у нас все c интеллектуальной недостаточностью в очень тяжелой форме, у нас запрещено фотографировать и снимать», – добавил директор.

После обращения Rus.ERR за комментариями к руководству канала, скандальный материал исчез с сайта.

Член правления медиакомпании Duo Media, которой принадлежит Кanal 2, Ристо Розиманнус сказал Rus.ERR, что телеканал и редакция программы Reporter сожалеют о репортаже, который назывался «Насколько хорошо перешедший на обучение на государственном языке иноязычный ребенок владеет эстонским?» «Мы приносим извинения ребенку, участвовавшему в видеосюжете, а также его семье», – заверил он.

В среду, 4 сентября, Rus.ERR обратился за комментариями к журналистке Юккум и выпускающему редактору передачи, но к вечеру того же дня ответов так и не получил.

Между тем мать попавшего в сюжет ребенка из Эхтеской гуманитарной гимназии, Анна (имя изменено), рассказала, что слова ее дочери в сюжете также были вырваны из контекста.

«Общий контекст видео очень негативный, будто ни один из опрошенных детей вообще не говорит по-эстонски. На мою дочку наводят камеру и спрашивают, поняла ли она, что сказала директор по-эстонски. Такой пересказ на камеру, наверное, не каждый взрослый осилит, не говоря уже о перепуганном и неподготовленном ребенке. Она говорит: «Jah», потом ее спрашивают подробно, что там было. И тогда она уже не может говорить и закрывается», – сказала Анна, добавив, что в тот момент рядом с ребенком должен был быть директор.

Анна также отметила, что в данном случае следовало спросить ребенка, согласен ли он давать комментарий.

«Когда камера у лица, испугается абсолютно любой человек. Несомненно, на это и была сделана ставка. Дочь в итоге очень расстроилась, начала плакать навзрыд и плакала целый вечер из-за того, что ее представили в таком свете. На самом деле она сказала журналисту не только «да», за кадром осталась часть того, что она сказала», – пояснила Анна.

Девочка рассказала репортеру, что сидела в конце зала и плохо слышала, что сказала директор, потому что другие дети шумели.

«Все это в интервью не вошло, она была представлена как совершенно не владеющая языком. Дома она также сказала, что видела интервью с другими ребятами, которые очень подробно отвечали на вопросы на эстонском языке, но это тоже не попало в эфир. Туда попала только выборка с детьми, которые не могут связать и пары слов», – подытожила мать.

С Rus.ERR также связалась общавшаяся с репортером Kanal 2 ученица Эхтеской гуманитарной гимназии, расстроенная комментариями, которые вошли в сюжет.

«Учеников нашей школы выставили дураками, не владеющими эстонским языком. Мы давали интервью с моей одноклассницей, чье имя еще и неправильно написали», – сказала девочка, добавив, что из ее ответа также взяли лишь короткий фрагмент.

В сюжете также фигурировали две девушки, которых Юккум спрашивала, почему они не встают во время пения гимна. Ученица Эхтеской гуманитарной гимназии уточнила, что они обе украинки.

«На нас обрушился шквал неприятных высказываний в интернете и приложении TikTok», – сказала она.

Особое же возмущение общественности связано с поведением репортера в отношении другого героя репортажа – русскоязычного мальчика Степы, не понимающего вопросов журналиста. Стоит отметить, что в Эхтеской гуманитарной гимназии, в которой и было записано это интервью, учится примерно 40% детей с особыми образовательными потребностями. Несмотря на этот факт, а также реакцию мальчика на вопросы, интервью в репортаже появилось без разъяснения зрителям ситуации.

С осуждением этого материала выступили ведущие политики и журналисты Эстонии.

«Я посмотрела этот репортаж. Такое негативное отношение никак не помогает, поэтому призываю всю общественность оставить школы и детей в покое, чтобы они нормально начали учебный год», – сказала министр образования Эстонии Кристина Калласс.

«Крайне постыдный случай. В передаче Reporter на Kanal 2 при освещении перехода образования на эстонский в эфире по сути насмехаются над ребенком с особыми потребностями и его владением языком, совершенно не поясняя для зрителей контекст», – написал на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Владимир Свет.

«Не хочется в это верить, но, оказывается, в нашем обществе взрослый человек может перед камерой травить ребенка и потом сделать из этого вечерние новости. При этом речь идет о ребенке с особыми потребностями. Мальчик пытается, как все дети, максимально продемонстрировать свои способности и даже не понимает, что над ним издеваются», – написал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Мэр Таллина считает, что извинений от телеканала в этом случае недостаточно, а известный эстонский адвокат Ксения Кравченко заметила, что даже подсудимым не суют в лицо камеру, если они этого не хотят.

«Если там были девочки, которые закрывали лицо руками, почему это видео пошло в эфир? Девочки дали понять, что они не хотят быть в эфире. У нас журналисты, которые занимаются освещением уголовных дел по тяжким преступлениям себя так не ведут, не тычут камеру в лицо подсудимому, чтобы получить от него комментарий. А тут на каком основании к этим девочкам так прицепились?» – сказала адвокат в передаче «Кофе+».

В конечном итоге Kanal 2 прекратил сотрудничество с авторкой скандального сюжета Керту Юккум