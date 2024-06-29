Скандал в ФРГ- четверо солдат бундесвера похитили оружие и хотели поджечь военный склад, чтобы затем бежать на Украину

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В ФРГ скандал – там задержали солдат бундесвера, которые собирались похитить оружие с военного склада и поджечь его.

Как пишет Tagesschau, четверо солдат похитили военное оборудование с трех армейских баз и готовили план поджога одного из складов.

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По данным издания служба военной контрразведки задержала четырех человек: 22-летнего Луиса Б., 28-летнего Джулиана Д., 23-летнего Кристоса Ф. и 26-летнего Акиру В.

Последний, как отмечается, — сын успешного предпринимателя и миллионера. Солдат подозревают в групповом воровстве военной амуниции и оружия, ущерб от их действий превысил 115 тысяч евро.

По данным следствия, группа начала разворовывать имущество бундесвера в 2021 году. На базе морского батальона в Эккернфёрде четверо мужчин со служебными удостоверениями похитили огромное количество специального снаряжения, включая куртки для защиты от холода, реплики пистолета Bluegun G36, специальные шлему и другую амуницию.

Кроме того, военные получили доступ к казармам в городе Альт-Дувенштедт — там они, согласно выводам следствия, охотились за иностранным арсеналом сил НАТО, но потерпели неудачу.

Тем не менее им удалось украсть военные радиоприемники, компасы и бинокли. Во время некоторых краж мать одного из солдат подвозила группу на своей собственной машине.

Из перехваченных разговоров стало известно, что солдаты планировали сжечь склад на военно-морской базе Эккернфёрде, чтобы замести следы преступления.

«Если мы положим туда что-нибудь подозрительное, пачку сигарет или еще что-нибудь, то будет похоже, что кто-то курил», — говорил в одном из разговоров Акира В.

Как уточняет “Бильд”, всех подозреваемых задержала мобильная оперативная группа. Всем четверым обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По предварительной информации, солдаты намеревались забрать хранившееся на военно-морской базе оружие, чтобы с ним поехать на Украину, воевать с русскими в составе ВСУ.