Скандал в Галичине: Бандеру вернули в первобытное состояние

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

«Икону» украинского национализма, главаря части расколовшейся ОУН Степана Бандеру на памятнике, установленном в селе Сосновка Львовской области, изобразили как первобытного человека.

На это в своем блоге обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Долинский с иронией отметил, что на Украине необходимо принять отдельный закон по Бандере.

«Отсутствие специального закона Украины о Бандере приводит к тому, что каждый скульптор видит проводника по-своему. Вот, например, в Сосновке изобразили Степана Андреевича с надбровными дугами, как у первобытного человека на реконструкции академика Герасимова», – написал Долинский.

«Специального закона будет мало. Нужно отдельное министерство», – добавляет в комментариях пользователь Илья Беляев.

«Да, далеко до Северной Корее, Украине – там все бюсты вождя соответствуют стандартам чучхе. Пора и Институту Памяти стандартизировать образ великого вождя. Ну может в разных регионах, придать национальный колорит, одежде», – продолжает иронию Александр Толчинский.

Евгений Слуцкий отмечает, что борющиеся с коммунистическим наследием националисты сами повторили советскую практику: «Ну это же совок в наихудшем его проявлении! Точно так же Ленин в каждом регионе был разный. В Киргизии он немножко походил на киргиза, в Эстонии на эстонца. Долбанные рэволюционэры!».

А пользователь по имени Владимир Стерлинг отметил, что в нынешнем памятнике Бандере сочетается все украинство.

«Мне нравится: форма должна соответствовать содержанию! Все его последователи деградируют в первобытное состояние: родоплеменные отношения, звериная агрессия против все го непонятного, сбивание в стаи, первобытные культы поклонению огню! Лица тоже постепенно теряют следы присутствия интеллекта», – считает Стерлинг.