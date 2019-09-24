Скандал в Германии: Берлин признает российские паспорта, выданные на Донбассе

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Согласно письменному запросу от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям восточной Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет немецкое издание Bild, передаёт УНН.

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По информации издания, после подписания указа — с апреля текущего года — немецкие власти выдали почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов. Неясно, сколько из них было выдано владельцам российских паспортов из Донецкой и Луганской областей.

Федеральное правительство ранее раскритиковало “паспортизацию Путина” в своем заявлении и подчеркнуло, что указ представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минских соглашений. В то же время, пока Эстония открыто не признает “паспорта Путина”, в Германии говорят, что “все еще ждут общеевропейского решения”, пишет издание.

“Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел поют деферамбы в поддержку украинского правительства. Но в то же время, по-видимому, можно легко вставить визу в российский паспорт, который Путин выдал в восточной Украине! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлении мира в Украине”, — сказала Альт изданию.

Напомним, 17 июля президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.