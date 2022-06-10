Скандал в Германии: от украинского кабанчика Мыколы требуют убраться обратно в свинарник

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Новости Украины

Милый кабанчик Микола, образ которого был создан властями ФРГ для помощи в адаптации украинским беженцам, стал отрицательным героем мемов и карикатур в немецких СМИ.

Его не берут на работу, отказываются подвозить на такси, а полицейские требуют от него убраться в свинарник.

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«Судя по этим карикатурам, беженцы немцев уже подзадолбали», – пишет телеграм-канал «Запрещенная Украина».

Тем временем журналистка и ведущая белорусского ТВ Екатерина Тихомирова публикует в своем тг-канале антиукраинские листовки с кабанчиком Мыколой, которые развешивают на улицах немецких городов мигранты из мусульманских стран.

«Приключения страждущего кабана Мыколы в Германии продолжаются. Как и ожидалось в Европе разгорается соперничество за место под солнцем между беженцами с Ближнего Востока и украинцами. Первые говорят, что заняли это место раньше Мыколы и культурно просят неверных покинуть страну», – пишет журналистка.

Тихомирова приводит перевод текстов с листовок на публикуемых ею снимках.

«Свиньям здесь нечего искать! Мусульмане против харама. Мы против украинских беженцев, которые хотят установить здесь свои правила. Обратно на Украину!»

Напомним, ранее в ФРГ в качестве социальной инициативы и для упрощения адаптации украинских беженцев в Германии был запущен специальный сайт http://mein-freund-mykola.de/ с графическим логотипом в виде кабанчика Миколы.

«Привет, меня зовут Мыкола. Я искренне приветствую тебя на этом сайте. Я очень хочу быть твоим другом. Вероятно, за последние недели и месяцы ты испытал много плохого. Теперь ты находишься в Германии в безопасности и есть много людей, которые хотят помочь тебе и твоей семье. Мы не можем заменить вашу Родину, но мы хотели бы предложить вам хороший и надежный дом на следующее время. Чтобы помочь тебе лучше ориентироваться, ко мне обратилась с просьбой KKV – Ассоциация католиков из сферы экономики и управления. Они спросили, не хочу ли я помочь и сопровождать тебя. Конечно, ХОЧУ! На этом сайте ты найдешь много полезного и все на украинском и немецком языках. Таким образом ты сможешь немного выучить язык. Взрослые тоже могут распечатать здесь много интересного и вместе с тобой читать, рисовать или заниматься рукоделием. Тебя ждет множество сюрпризов! Твой друг Мыкола», – говорится в сообщении-ннотации на заглавной страничке сайта.

«Символизм зашкаливает! Теперь вы понимаете, почему страна никогда не вступит в ЕС? Европейцы никогда не пустят к себе в дом того, кто у них ассоциируется со свиньёй?!», – так прокомментировали эту инициативу пользователи соцсетей.