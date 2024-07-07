Скандал в Кабардино-Балкарии: местная элита игнорирует гимн России

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На вручении аттестатов в школе № 53 города Нальчика 8 родителей демонстративно остались сидеть при исполнении государственного гимна России. Одна из мам уставилась в мобильный телефон. При этом их дети закрывали уши руками.

Среди участников антигосударственного демарша были представители местной элиты: начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии.

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По итогам разбирательства на родителей выпускников составили протоколы и оштрафовали на смешную сумму в 2-3 тыс руб.

Очевидно, что это была спланированная протестная акция, пишет обозреватель Юрий Баранчик.

«Видно, что «Сидельцы» расположились практически рядом. И суть тут не в том, что они не встали, а в том, что они намеренно, по предварительному сговору, публично и нагло коллективно демонстрировали пренебрежение государственной символикой РФ. И это не дурь, это – вызов. Может, нам надо пересмотреть официальное отношение к таким «шалостям»? Или кто-то действительно считает, что 3к рублей – соразмерное наказание за презрение к государственным символам нашей страны для подонка, подвизающегося на должности, например, тренера сборной России по дзюдо?» – написал Баранчик в своем тг-канале.

«Это не шалость и не дурацкий перформанс. Это чётко артикулированная позиция по отношению к государству, в котором эти люди живут. От которого получают пособия и социальные выплаты», – поддерживает его публицист Сергей Мардан.

Политический эксперт Сергей Марков считает, что скандал произошел потому, что в элиту кавказских республик проникли салафиты, «и ведут себя все более нагло».

«Да они хохочут над этим штрафом и презирают российское государство за «кокулдизм». Не надо верить их фальшивым извинениям. Надо увольнять сразу, но не жен, а носителей реальных денег и админресурса. Болезнь салфизма уже запустили, идут метастазы. И это не мигранты. Это граждане России», – пишет Марков.

Писатель Роман Антоновский напоминает, что представители региональной элиты были и среди террористов в Дагестане.

«Как так получается, что в нацреспубликах семьи местных влиятельных чиновников и бизнесменов заражены русофобией и сепаратизмом? Нам надо начать серьезно реформировать национальную политику и вырабатывать единую государственную патриотическую идеологию», – считает Антоновский.

«Это, скорее, не от того, что они поддерживают чужое государство. Просто им в нашем государстве, символы которого они ни во что не ставят, позволили почувствовать себя крутыми. Настолько крутыми, что их величие не позволяет им оторвать свои зады от кресел ради какого-то гимна. И тому же они учат своих детей. Это, пожалуй, одно из самых отвратительных явлений в нашей стране. Глобальных и отвратительных. Когда людям позволяют чувствовать себя королями, а они это чувство даже не связывают со своей страной», – возмущена член Совета по правам человека Марина Ахмедова.