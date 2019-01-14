Скандал в Киеве: кабинет основателя Украины хотят превратить в туалет

14.01.2019

Киевские рейдеры разработали тайный план, ставящий под реальную угрозу уничтожения историческое здание, где в 1917-1918 годах заседал парламент УНР- Украинская Центральная Рада. Сегодня это здание Дома учителя, который сейчас находится на реконструкции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в заявлении Секретариата Национального союза писателей Украины, обнародованном на официальном сайте НСПУ.

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“Вся украинская общественность, и прежде всего ученые, музейщики, педагоги, общественно-политические деятели, уже в течение нескольких лет встревожены угрожающей ситуацией, которая сложилась вокруг здания Центральной Рады – Дома учителя. Историческое сооружение в самом сердце Киева, в котором работал первый в XX в. Украинский парламент, где принимались IV Универсал, провозгласивший государственную независимость Украинской республики и первая наша Конституция, целенаправленными усилиями рейдеров превращается в пустошь. Проблемы начались в 2016 году , когда в Доме учителя, который от начала провозглашения украинской независимости был одним из эпицентров национального возрождения .. произошла смена руководства. Новый “менеджмент” сразу же заявил о себе как о рейдерской команде с выразительной антиукраинской ориентацией. В короткое время из Дома учителя исчезла практически вся украинская жизнь, была приостановлена работа кружков, творческих объединений, библиотеки (под постоянной угрозой выселения функционируют только музей Украинской революции 1917- 1921 гг и Педагогический музей). Главной своей задачей рейдеры сделали доведение сооружения к т. н. «реконструкции». В 2017 стали известны шокирующие подробности такой «реконструкции»: в Доме Центральной Рады полностью уничтожалось мемориальное пространство, зато планировалось, среди прочего, строительство ресторана. На месте сохранившегося доныне кабинета председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского планировалось сделать … туалет “, – говорится в заявлении.

Как отметили ее авторы, такие планы существовали, несмотря на то, что согласно Указу Президента Украины No 17/2016 «О мероприятиях по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917 – 1921 годов» предусматривался комплекс действий для «дальнейшего развития Музея Украинской революции 1917 – 1921 гг. , Национального музея истории Украины» и музеефикации кабинетов Михаил Грушевского и Владимира Винниченко.

Отмечается, усилия общественности на некоторое время замедлили реализацию этого плана, однако в конце 2018 вновь возникла реальная угроза уничтожения здания Центральной Рады. В конце ноября сооружение окружили забором, и теперь каждому, кто хочет ближе подойти к установленным перед входом мемориальным доскам Симону Петлюре и Андрею Шептицкому, путь преграждают металлические решетки.

Авторы заявления добавили, что “тайно одобрен еще один “проект реконструкции”, детали которого общественности совершенно не известны: в процессе обсуждения этого “проекта” на научно-методическом совете Министерства культуры Украины стало понятно, что и в этот раз внутреннее мемориальное пространство дома, который был сердцем украинского государства в нач. XX в., тотально разрушается. Общественность совершенно не информирована о конкретных деталях реконструкции этого исторического сооружения”.

“Национальный союз писателей Украины требует немедленно прекратить эту антиукраинскую вакханалию. Безотлагательно должна быть создана правительственная комиссия, в которую должны войти также авторитетные ученые, писатели, деятели культуры, задача которой будет заключаться в том, чтобы дать объективную оценку целому комплексу проблем, ‘ связанных с дальнейшим функционированием здания Украинской Центральной Рады как целостного мемориально-музейного и патриотически-просветительского комплекса “, – отмечается в документе.

Также отмечается, что надлежащую оценку попыткам уничтожить один из важнейших исторических символов украинского государства должны дать Служба безопасности Украины и другие компетентные государственные структуры.