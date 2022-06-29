Скандал в Киеве: министерство экономики Украины обьявило безработных украинцев «м**калями»

29.06.2022  08:41 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Скандал, Украина, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Уже более двух недель в Киеве на Крещатике транслируется наружная реклама  на плазменном экране с надписью «Кто не пашет, тот м**каль».

Заказчиком рекламы, согласно надписи на билборде, выступает Министерство экономики Украины.

Уже более двух недель в Киеве на Крещатике транслируется наружная реклама  на плазменном экране...

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В настоящее время количество официально зарегистрированных безработных на Украине достигло 319 800 тысяч человек. Такую статистику привел заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Очевидно, именно об этих людях, лишившихся работы из-за войны и политики властей, идет речь в скандальной рекламе.

«Важно понимать, что многие наши граждане, потерявшие работу и дом, просто уехали за границу или не идут зарегистрироваться», — подчеркнул Железняк.

Как отмечает эксперт по социальной политике Андрей Павловский, на Украине сейчас сложилась очень большая проблема с трудоустройством: по факту спрос превышает предложение.

«Больше всего война ударила по экономике, многие предприятия свернули свою работу. Особенно в районах, где идут активные боевые действия и в приближенных к ним. Согласно оценкам Международной организации труда, Украина потеряла более 5 млн рабочих мест, вот можно добавить к тому уровню безработицы, который был перед войной, еще 5 млн человек, не имеющих сейчас работы из-за войны. Со временем это станет проблемой номер один», — подчеркнул он.

Павловский говорит, что проблемы с трудоустройством есть даже в столице.

«В Киеве до войны было 4-5 человек на одно рабочее место, а сейчас — 15-20. И обратите внимание — если брать официальные данные центров занятости, то среди безработных где-то около 80-85% — люди с высшим образованием. Вот для них труднее всего найти работу. Здесь парадокс таков, что чем выше твоя квалификация, тем труднее найти работу. Предложения есть на рабочие профессии, а вот там, где нужна определенная квалификация — таких вакансий нет», — резюмировал эксперт в интервью киевскому изданию УНН.

Издание сообщает, что уже направило запрос в Министерство экономики Украины для того, чтобы получить официальный комментарий относительно автора скандальной надписи на билборде, оплаты размещения и самой идеи такой рекламы.

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