Скандал в Киеве: ВСУшников целыми бригадами лишают наград

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 13:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


Из-за конфликтов в командовании личный состав некоторых украинских бригад остался без государственных наград.

Об этом в телеканала «Прямой» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за конфликтов в командовании личный состав некоторых украинских бригад остался без государственных наград. Об...

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«Я лично прошу Александра Сырского – пожалуйста, разберитесь. [57-я отдельная механизированная ] бригада уже 7 месяцев не получала ни одной награды. Ребята обратились, попросили, это надо озвучивать, надо какой-то общественный нарратив формировать.

Там был бывший командир бригады, его давно уже сняли и был такой, знаете ли, негласный запрет на награждение личного состава. Не должен страдать солдат. Это ситуация критическая, неправильная, ее надо решить в положительном направлении», – возмущается «Купол».

Он подчеркнул, что такое происходит и в других подразделений.

«7 месяцев, около 850 представлений [на награждения], ни одно представление еще не прошло. Такая похожая ситуация в 79-й бригаде. И понимаете, если есть у вас претензии к командиру – разбирайтесь с ним. Но никогда не должен страдать солдат. Люди погибли, люди действительно, качественно, с честью выполняли боевые задачи. И обязательно надо вознаградить людей», – пожаловался экс-комбриг.

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