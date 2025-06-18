Скандал в Киеве: ВСУшников целыми бригадами лишают наград

Из-за конфликтов в командовании личный состав некоторых украинских бригад остался без государственных наград.

Об этом в телеканала «Прямой» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично прошу Александра Сырского – пожалуйста, разберитесь. [57-я отдельная механизированная ] бригада уже 7 месяцев не получала ни одной награды. Ребята обратились, попросили, это надо озвучивать, надо какой-то общественный нарратив формировать.

Там был бывший командир бригады, его давно уже сняли и был такой, знаете ли, негласный запрет на награждение личного состава. Не должен страдать солдат. Это ситуация критическая, неправильная, ее надо решить в положительном направлении», – возмущается «Купол».