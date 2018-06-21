21.06.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

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Скандал в Крыму: Меджлисовская веселуха в День памяти и скорби

Накануне 22 июня, годовщины начала Великой Отечественной войны, в Крыму произошла странная и мутная до отвращения история, основными фигурантами которой оказались оставшиеся на российском полуострове единомышленницы запрещенной в России экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа».

Две известные в Крыму неисправимые меджлисовки, Лиля Буджурова и Эльзара Ислямова, некогда занимавшие ключевые посты на телеканале ATR, анонсировали проведение 22 июня в симферопольском ДК Профсоюзов камеди-шоу «Къырымда Яша – 3».

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Если кто забыл, то напомню: 22 июня – 77-я годовщина начала Великой Отечественной войны советского народа с германским фашизмом. Величайшая трагедия и беспримерный подвиг в истории человечества. В 1996 году официально объявлен общероссийским Днём памяти и скорби, с полной отменой любых развлекательных мероприятий.

Для неразгибаемых меджлисовцев неважно, что 18 мая, в день траура крымских татар, из уважения к их чувствам, на всей территории полуострова отменяются все увеселительные мероприятия.

Теперь же очевидно: меджлисовкам плевать на память и чувства других людей. Только меджлисовские пожелания должны приниматься во внимание. Из чего следует, что меджлисовец (или меджлисовка) – это диагноз, серьёзная деформация души и ума. Чужие среди нас. Потенциальный доносчик и каратель.

Это не могло быть случайностью или головотяпством. Пирдуха на 22 июня – именно что заранее спланированное оскорбление, вызов и плевок в лицо общественности.

Если бы не разразившийся скандал в соцсетях, демонстративные пляски на костях состоялись бы в запланированное время. Однако общественное мнение вынудило провокаторов перенести свои пляски на 5 июля и потереть анонсы камеди-шоу в день 22 июня.

Ислямова пытается состроить хорошую мину при плохой игре, как будто она такая законопослушная и находчивая вспомнила об Указе № 857 «О Дне памяти и скорби».

Хорошая мина на деле выходит лицемерной, поскольку анонс камеди-шоу состоялся 5 июня – в ленте Буджуровой осталось неприбранное сообщение. То есть, провокаторши тянули до последнего – в надежде, что плевок пролетит и все утрутся, пока разгоревшийся скандал не вынудил их пойти на попятную.

Вежливость и готовность к сотрудничеству оставшиеся в Крыму меджлисовцы воспринимает как проявление слабости. Бывшие функционеры «меджлиса», никогда не отличавшиеся разборчивостью в средствах и принципиальностью, охотно принимают помощь и даже награды из рук «оккупационных властей».

В частности, в декабре 2015 года, накануне диверсии ислямовских ушкуйников, обрушивших Крым в непроглядную темень, Буджурова с Ислямовой (женой того самого Ленура, проживающей в Крыму) принимали поздравления от крымского премьера Аксёнова, посетившего песенный конкурс «Татлы Сэс».

А уже с наступлением «блэкаута» Буджурова в собственном бложике на «Крым.Брехалиях» в духе бухгалтера Берлаги дала объяснения возмущённым соратникам по «освобождению Крыма от российских оккупантов», что награду из рук Аксёнова она приняла «ради народа».

Вот и получается, что междлисовки одной рукой берут награды и принимают помощь от крымского руководства, а другой – строчат одобрямсы блокадам, диверсиям против Крыма, да ещё и затевают псевдокультурные провокации в день, когда из всех радиоточек раздалось «Вставай, страна огромная…».

Бандеровский госпереворот и война в Донбассе вызвали лавину воспоминаний об участии украинских полицаев и националистов в геноциде соотечественников. Их роль в массовых убийствах в Бабьем Яру, Корюковке, Хатыни и многих других преступлениях. Люди вдруг вспомнили, что всё это не сильно любили вспоминать в советское время из благих намерений, чтобы не сеять рознь и ненависть после окончания страшной войны.

Но оказалось, что корни зла из прошлого проросли в будущее. Нацизм окреп и поднял голову в XXI веке. И где? В бывшей Советской Украине, давшей фронту более 6 миллионов солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, потерявшей от рук фашистов и их пособников свыше 6 миллионов своих детей.

Меджлисовская провокация в День памяти и скорби – не случайна.

На полуострове помнят, как в украинские времена стараниями «меджлиса» и его поддержантов, в Крыму были организованы торжественные перезахоронения оберштурмфюрера боевой группы «Крым» Восточно-тюркского соединения СС Дженгиза Дагджи и Мустафы Эдиге Кырымала, официально признанного гитлеровцами председателем Крымскотатарского национального центра.

Кырымал избежал петельки и врезал дуба в Германии, в 1980 году. Меджлисоиды с радостным воем откопали фашистское умертвие и приволокли на крымскую землю, провозгласив лидера коллаборационистов «выдающимся государственным деятелем».

Какой из всего этого следует вывод? А такой, что оставшиеся в Крыму активисты и члены «меджлиса» – не просто пятая колонна, но и духовные наследники всех этих оберштурмфюреров СС из местных угодников, садистов и палачей, заливших оккупированный Крым кровью советских патриотов. И только моральный урод и провокатор мог организовать «ржаку» под видом культурного мероприятия на 22 июня.