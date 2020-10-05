Скандал в Крыму: В учебники требуют включить раздел об украинской оккупации

05.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Крыму недовольны новыми учебными пособиями для школьников, в которых не отражена негативная роль украинского периода в жизни полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что депутат Верховного совета Крыма в 2006–2010 годах, основатель «Русского блока» Александр Свистунов направил министру просвещения РФ заявление с просьбой отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника «История Крыма.10 класс» (издан «Просвещением» в 2018 году).

По словам политика, в пособии «откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова».

«Его авторы не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя, игнорируют описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова. Отрицается также факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима», – говорится в обращении к министру.

Кроме того, представители пророссийских организаций также уверены, что авторы учебника исказили историю «Крымской весны».

«Зато есть возвеличивание лжегероев — представителей нынешней крымской верхушки, многие из которых тогда занимали, мягко говоря, двусмысленную позицию», – сказал изданию экс-депутат Верховного совета Крыма Вадим Мордашов.

Авторы обращения требуют, чтобы учебник был написан «независимыми российскими историками» после открытия ФСБ всех архивов, изъятых из Крымского главка СБУ. Они также призывают местных учителей бойкотировать учебник.

Но власти претензии отвергают.

«Данное учебное пособие разрабатывали квалифицированные специалисты, профессора, доктора и кандидаты наук Крымского федерального университета имени Вернадского. Они опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий», — сказали газете в пресс-службе министерства.

А один из авторов пособия, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил изданию, что Свистунов и его сторонники не являются профессиональными историками и воспринимают информацию, изложенную в данной книге, субъективно, через призму своего политического опыта.

«Обращаю внимание, что это учебное пособие может быть использовано учителем по собственному усмотрению. Авторский коллектив готовил его в соответствии со всеми образовательными стандартами РФ, оно прошло соответствующие экспертизы и было одобрено как на республиканском, так и на федеральном уровне», — подчеркнул Форманчук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», крымские татары подняли скандал из-за учебника, в котором говорилось о коллаборационизме представителей этой народности во время Великой Отечественной войны. В итоге этот раздел из учебника убрали.