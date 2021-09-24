Скандал в молдавском парламенте: депутат от партии Санду выругался по-русски
Депутат партии «Действие и солидарность» прозападного президента Майи Санду Борис Маркоч выругался по-русски на пленарном заседании молдавского парламента.
Инцидент случился в момент, когда народный избранник поднимался на трибуну, с которой он должен был представить законопроект.
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Раздосадованный Маркоч произнес матерное ругательство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Этот случай примечателен потому, что партия «Действие и солидарность» всячески ратует за «румынский» язык (так они предпочитают называть молдавский).
«Женщины, когда рожают, кричат на родном языке. А депутаты, когда спотыкаются, на каком? Не иначе Маркоч ФСБшник», – иронизирует депутат от оппозиции Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.
Спасибо!
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