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24.09.2021 20:11 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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Скандал в молдавском парламенте: депутат от партии Санду выругался по-русски

Депутат партии «Действие и солидарность» прозападного президента Майи Санду Борис Маркоч выругался по-русски на...

Депутат партии «Действие и солидарность» прозападного президента Майи Санду Борис Маркоч выругался по-русски на пленарном заседании молдавского парламента.

Инцидент случился в момент, когда народный избранник поднимался на трибуну, с которой он должен был представить законопроект.

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Раздосадованный Маркоч произнес матерное ругательство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Этот случай примечателен потому, что партия «Действие и солидарность» всячески ратует за «румынский» язык (так они предпочитают называть молдавский).

«Женщины, когда рожают, кричат на родном языке. А депутаты, когда спотыкаются, на каком? Не иначе Маркоч ФСБшник», – иронизирует депутат от оппозиции Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.

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