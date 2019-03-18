Скандал в “Нафтогазе”: продажей газа рулил мутный тип с гражданством РФ и США

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Человеком, ответственным за продажу газа, принадлежащего НАК «Нафтогаз Украины», не один день, и не один месяц был Андрей Фаворов — «пришлый человек — без полномочий и обязанностей, но с кабинетом и „разрешением с голоса“ всем руководить», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в публикации киевского издания «Апостроф» со ссылкой на издание VectotNews.

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По мнению журналистов, именно Фаворова имел в виду главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, рассказывая о коррупционных схемах, до сих пор работающих в НАК. «Глава „газового дивизиона“ „Нафтогаза“ (этакой мега-структуры в теле реформированного НАК) Андрей Фаворов лоббирует особые условия для покупки газа для своих не то бывших, не то все еще „родных“ предприятий», — отмечает издание.

«Гражданин США Фаворов известен как совладелец одного из крупнейших газовых трейдеров — группы «Энергетические ресурсы Украины… По версии Витренко, именно после прихода в „Нафтогаз“ Фаворова, то есть с 4 квартала 2018 года, продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме. По крайней мере, так утверждается в служебных записках Набсовету компании. Также, по мнению одного из директоров НАК, в компании наблюдается реальный конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова, поскольку неоднократно были задокументированы факты продажи „нефтегазовского“ газа компании „ЭРУ Трейдинг“, которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам», — пишут журналисты.

Также авторы статьи подчеркивают, что определенное время у Фаворова не вообще никаких полномочий распоряжаться чем-либо в «Нафтогазе», поскольку он пребывал в статусе консультанта. И, тем не менее, он все равно отдавал приказы, например — руководству компании ГК «Нафтогаз Трейдинг», через которую осуществлялась продажа газа коммерческим потребителям.

«Почти месяц(!) А.Фаворов вообще не понятно на каких основаниях давал распоряжения и „Нафтогаз Трейдингу“, и другим участникам „дивизиона“. Дело в том, что Андрей Фаворов получил свой новый кабинет, и начал проводить в нем различные совещания еще в конце ноября 2018 года, но вот официально такие полномочия он получил лишь с 22 декабря 2018 года. А до этого Фаворов был просто… консультантом! То есть человек пришел, и на правах консультанта начал „строить“ весь газовый бизнес в НАК, четко указывая, кому и по какой цене продавать газ», — пишут журналисты.

Ранее украинские СМИ называли Андрея Фаворова экс-менеджером Ахметова и сообщали о наличии у него американского и российского гражданства.