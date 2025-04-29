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29 апреля – день первого заседания суда по разделу имущества между супругами Порошенко. Это активы стоимостью 17,1 млрд грн (примерно $0,5 млрд). Иск подала мадам. Дело рассматривается в Крыжопольском райсуде Винницкой области.

Публика разделилась во мнениях. Часть считает, что бывшей первой леди до тошноты надоела вечно пьяная харя супружника, равно как и его якшания с другими ледями. Насчет последних точной информации не имеем, только хорошо проверенные сплетни. Больше всего их циркулирует об экс-порноактрисе по имени Ирина Фриз, ставшей его пресс-секретарем, а потом и депутатом. Типа вариант Моники Левински. А вот насчет хари – да, очень правдоподобно.

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Она (Харя) ведь всему народу набрыдла, не только Марине. Потому, возможно, та никогда и не гладила ему пожмяканные брюки и пиджак, постоянно обвисавший от бутылки.

Другая часть социума, в том числе конкуренты и борзописцы, склонна думать, что сладкая парочка просто вознамерилась защититься от санкций. Кстати, и порошенковская «Евросолидарность» заявила, что «иск является частью тактики защиты от попыток заблокировать экс-президенту возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность». Санкции, напомним, были наложены на 5-го президента 6-м по «подозрению в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий».

Зеля, который не прощает конкурентов, заявил тогда:

«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев».

Ясное дело, под «защитой Украины» он имел в виду пополнение собственных закромов.

Обвинительная информация такова: «лоббирование Харьковских соглашений (Черноморский флот РФ в Крыму); «финансирование террористов» (покупка донбасского угля); «торговля с Россией во время военных действий» (работа его предприятий в РФ: Липецкая фабрика, завод «Богдан» и др.); совместное с Виктором Медведчуком и российскими бизнесменами «незаконное отчуждении нефтепровода у государства» и проч.

В 2014-м капитал Порошенко оценивали в $1,3 млрд. Среди самых богатых украинцев он занимал 6 место. В 2021-м Forbes оценил его состояние в $1,6 млрд. А в 2023-м вдруг мошна Петра и его сына Алексея похудела до $954 млн. Шо ж так мало, вас ис дас? А от шо: вскоре выяснилось, что 1,2 млрд перетекли к сынку. И тот пробился в тройку самых жирных толстосумов. Так что хование имущества началось не сегодня. Иск Марины – это лишь очередной этап.

Петр и Марина Порошенко в браке с 1984 года. Имеют 4 детей. В 2014-2019 Порошенко занимал президентский пост, сейчас он – депутат Верховной рады, глава партии «Евросолидарность».

Согласно официальной декларации, в 2024 году чета Порошенко заработала 4,6 млрд грн ($110,4 млн). В собственности у них записаны 20 объектов недвижимости, несколько автомобилей и мотоциклов. В парламенте экс-президент получает зарплату в 850 тыс. грн ($20,4 тыс.)

Юридические эксперты заявляют, что супруги Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве из-за попытки без предмета спора использовать суд для обхода санкций.

В частности, издание «Закон и Бизнес» утверждает, что «судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения».

Однако ведь недаром Пэтро Пьятый (Пьяный) выбрал суд в Мухоср… в таком символическом городе – Крыжополе. Это Винницкая область, это его вотчина. Уж как-нибудь районный судья переживет потерю репутации. Ему же наверняка отсыплют столько злата-серебра, сколько он и сроду не видал.

Так что все тут у Порося вроде бы чики-пики. Есть лишь одна опасность: Марина. Она настолько жадная, как рассказывают о ней знающие люди, что даже детдомам отдавала только просроченные конфеты. А тут 1,7 млрд… И разве не может в ее прелестной головке, после их получения, возникнуть мыслишка: «И на фига мне сдалась эта харя?» А ведь может, ой как может…