Скандал в Николаеве – художника обвинили в создании мурала с кораблями ВМФ России

Скандал в Николаеве – художника обвинили в создании мурала с кораблями ВМФ РоссииНовости Украины
В Николаеве открыли мурал, посвященный 232-й годовщине основания города. На нем изображены два военных корабля, которые еще в советские годы были построены на городских верфях. Однако сегодня они являются боевыми единицами ВМФ Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На мурале изображены корабли-близнецы флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» и авианосца Северного флота «Адмирал Кузнецов».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Это российские корабли. И не просто российские, а те, которые принимали и принимают участие в аннексии Крыма», – заявил местный «свидомый» инженер-судостроитель Дмитрий Удовицкий.
«За двести лет три Николаевских судостроительных завода построили более ста кораблей, которые не служат нашему врагу. Почему на этом мурале изображены именно эти два корабля, которые ассоциируются с агрессией?» – негодует местная «активистка» Светлана Таранова.
Художник Вячеслав Балабаев, изобразивший корабли, объяснил, что выбрал именно эти два проекта потому, что над ними трудились его дед и отец:
«Во время строительства крейсеров на заводе им.61 коммунара мой дедушка был его директором. Именно поэтому я, дабы увековечить его память и его вклад в развитие судостроения, решил здесь изобразить этот корабль. А авианосцы строил мой отец, все пять. Эти два – это самые мощные корабли, которые были здесь когда-то построены. Именно поэтому. Как пик развития судостроения в нашем городе».
Когда местные националисты стали требовать изменить рисунок, художник написал на крейсере надпись «Украина» – именно такой корабль аналогичного «Москве» проекта стоит уже три десятка лет недостроенный на николаевской верфи, а на авианосце появился номер 16 – этот корабль Украина продала Китаю в 90-х годах.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.