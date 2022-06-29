Скандал в ООН: Албанцы пропустили Зеленского на заседание Совбеза в обход правил

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Новости Украины

Минувшей ночью состоялось заседание Совбеза ООН, собранное после заявлений Украины о российском ударе по ТЦ в Кременчуге (на самом деле, целью был прилегающий склад западных вооружений).

Мероприятие обернулось двойным скандалом – помимо ожидаемого обмена обвинениями, на Совбезе была продемонстрирована речь Владимира Зеленского в нарушение правил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо, это справедливо, Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности ООН… Мы должны призвать Россию к ответу за терроризм, иначе она продолжит свои террористические действия в других государствах. В балтийских государствах, в Молдове, в Казахстане. Многие страны уже получили угрозы со стороны российских должностных лиц и российских пропагандистов», – заявил Зеленский.

Поддержал его зампредставителя США при ООН Ричард Миллз, за которым последовали другие сателлиты Штатов.

«Политическое руководство, военное России должно понести наказание за военные преступления и другие злодеяния. США поддерживают все расследования данных преступлений, в том числе те, что проводятся МУС ООН и другими. Мы приветствуем решение МУС провести расследование чудовищных преступлений, совершенных на территории Украины».

Выступление Зеленского было организовано в обход правил ООН, а его речь больше напоминала актерскую игру попрошайки, а не речь президента, подчеркнул зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета. Делегации были практически поставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета безопасности… Совет безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО. Это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности. Украинская сторона, с подачи наших западных коллег, пытается этот авторитет подорвать, превратить членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений», – заявил Полянский.

Он вновь подчеркнул, что Россия не наносила удар по ТЦ в Кременчуге – целью были склады с оружием от Запада.

«Объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, становятся законными военными целями. Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит. А вы пытаетесь этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые вроде бы пытаетесь продвигать… Находящийся в отдалении ТЦ «Амстор» удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по ТЦ не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары. Они стоят на своих местах и даже не повалены. Не пострадали и соседние с ТЦ дома, у них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызывала пожар, который затем перекинулся на ТЦ… Как бы вы вопреки фактам ни утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим. Не верите нам – посмотрите свидетельства очевидцев и послушайте мнения военных экспертов. Они, например, подтвердят вам, что жилой дом в Киеве, о котором упоминалось сегодня, был поврежден не российской крылатой ракетой, а в результате неудачной работы двух украинских комплексов ПВО, сбивших над зданием свои же зенитные ракеты.От вашего нежелания признавать это – правда иной не становится. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что поставками вооружений вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима», – сказал российский дипломат.

Выступавшие представители некоторых других государств также призывали остановить потоки оружия на Украину и расширение НАТО.

«Чрезвычайно обеспокоены распространением оружия в регионе. Речь идет о дополнительном факторе нестабильности. Все большее распространение оружия среди гражданского населения усугубляет и затягивает конфликты», – подчеркнул представитель Мексики.

«Украинский кризис – это сигнал тревоги. Он говорит о том, что безопасность неделима. Расширение военных альянсов и обеспечение безопасности кого-то одного в ущерб другим приведет к пробелам в безопасности. После «Холодной войны» укрепление безопасности одного региона не привело ни к чему хорошему. «Холодная война» закончилась давно. Нужно, чтобы НАТО переосмыслило свои обязательства и полностью отказалось от менталитета «Холодной войны», который основан на конфронтации», – добавил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.