25.09.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Скандал, США
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Скандал в ООН. Москва обещает американцам «очень серьезный ответ»

Невыдача США въездных виз российским делегатам для участия Генеральной ассамблее ООН не останется без последствий со стороны Москвы.

Об этом «Известиям» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», – подчеркнул Чепа.

Отмечается, что РФ может, например, ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Ранее глава международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев рассказал, что США не выдали визы 10 делегатам от РФ, включая семерых сотрудников МИДа и самого Косачева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию «возмутительным примером неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве принимающей страны. По ее словам, американское посольство связало задержку с техническими трудностями, однако все документы были поданы в соответствии с указанными сроками.

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