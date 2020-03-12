Скандал в «парламенте» Косово: Сепаратисты пошли наперекор США

12.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В среду вечером в «парламенте» захваченного албанскими сепаратистами Косово развернулись многочасовые прения по поводу требований США отменить экономическую блокаду сербских анклавов. Такой уступки американцы требуют, чтобы взамен от Белграда добиться начала переговоров, которые в будущем, по задумке Вашингтона, должны завершиться признанием окончательной потери края Сербией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», представители оппозиционных сил обвиняли «премьер-министра» Альбина Курти в предательстве «стратегического партнерства США», однако это не дало результата.

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«Я не верил, что мы будем обсуждать в Ассамблее Косово то, насколько важны наши отношения с Соединенными Штатами, – заявил обрушившийся с обвинениями в адрес премьер-министра экс-спикер косовского «парламента», лидер Демократической партии Косово, сформированной в свое время бывшими полевыми командирами «Армии Освобождения Косово», Кадри Весели. – Он (Курти) пожертвовал гражданами и государством и поставил под сомнение наши отношения с нашим ключевым партнером США. Мы можем быть либо левыми, либо правыми, но Косово должно быть превыше всех идеологий, потому что мы должны помнить, что у нас есть только одно государство, которому никто не может угрожать, будь то политические авантюристы или те, что ставят под угрозу наши святые отношения с Америкой. С вашей позицией вы являетесь главными врагами самим себе и Ассамблеи Косово».

Весели с парламентской трибуны обличает Курти

Внеочередное заседание косовского парламента состоялось в связи с жесткой позицией Вашингтона, требующего от Приштины отмены стопроцентных пошлин на товары из Сербии и БиГ, сторонником которых выступает глава правительства края Альбин Курти.

После оказанного на него давления со стороны американских политиков, «премьер» сделал половинчатый ход: объявил «поэтапную» отмену таможенных сборов, начав с производимого в Сербии сырья, пообещав распространить ее и на другие товары в случае, если Белград ответит «взаимностью».

Если же не ответит – пошлины будут снова введены.

«Взаимность» Курти трактует довольно широко: от допуска на рынок Сербии товаров с маркировкой «Сделано в Косово» до признания независимости сепаратистского анклава.

Принятые косовским Кабмином половинчатые меры не вызвали у сербского руководства ничего кроме раздражения, аналогичную реакцию они вызвали и у американцев, которые пригрозили вывести войска из Косово.

«Я призываю Косово перевернуть страницу и работать с Сербией для достижения прочного мира, – написал в своем твиттере сенатор-республиканец Ренд Пол. – Время вернуть наши войска домой по прошествии стольких лет».

Твит Рэнда Пола

Также США ввели упредительные «санкции» против приштинского режима: компания Millennium Challenge Corporation (MCC) остановила программу инвестиций в электроэнергетику Косово на сумму около 200 миллионов евро.

«Как президент Республики Косово я настоятельно прошу правительство Республики Косово собраться и принять решения в соответствии с официальными требованиями Соединенных Штатов Америки, – написал на своей странице Facebook «президент» Косово Хашим Тачи. – Вы сильно подорвали наши особые отношения с США, без которых у нас не было бы ни свободы, ни государства, ни будущего. Такой подход ставит под сомнение будущее нашей страны. Все мы, руководители учреждений, политические лидеры или правительства, заменяемы. Но только отношения с США жизненно важны и незаменимы для Республики Косово. Конфликт с США является разрушительной и непростительной ошибкой в современной истории Косово».

Однако все эти меры, уговоры и громкие слова не подействовали на Альбина Курти, который продолжал стоять на своем.

Курти продолжает стоять на своем

«Суть вопроса не в отмене пошлин, а в установлении взаимности, как премьер-министр я уже выразил свою позицию по стопроцентным пошлинам: начнем с сырья, потом отменим полностью, – сказал, выступая в Ассамблее, «премьер». – Взаимность основывается на равноправии, и я ставлю на равноправие. Мы благодарны США за ту роль, которую они сыграли во время войны и после, в вопросе установления справедливости, развития и демократии… Но США не хотят видеть нас слугами, неверно думать, что если мы станем прислуживать, то будем более любимы. Мы должны уважать мнение других, но сохраняя чувство собственного достоинства».

Находясь на парламентской трибуне, Курти не упустил случая в очередной раз пройтись по своему оппоненту, негласному лидеру демократов, «президенту» Хашиму Тачи:

«Он отправился в Белый дом в качестве президента республики, остался там на несколько дней и не встретился ни с американским президентом, ни даже с американским вице-президентом, и вернулся без политических соглашений и экономических инвестиций, – охарактеризовал «премьер» недавний визит «президента» в США. – Мне кажется, это стыдно. Мы теряем с таким президентом, который терпит неудачи, говорит от нашего имени и распоряжается нашими средствами. Поскольку у нас теперь новое правительство, возможно, нам бы не помешал и новый президент».

При этом Курти уверил депутатов, что он «проамериканский», поскольку выступает за присоединение Косово к НАТО.