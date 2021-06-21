Скандал: В партии Прилепина-Миронова вскрылся «спящий» агент Эрдогана

21.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Протурецкий депутат совета Ногайского района Карачаево-Черкесской республики, член партии «Справедливая Россия – За правду» Адлер Туркменов возмутился фактом появления баннера с изображением российского полководца Александра Суворова на улицах Черкесска и добился демонтажа билборда. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» Туркменов обвинил Суворова в уничтожении ногайцев, населявших регион, и заявил что баннер с ним «возмущает общественность».

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«Я увидел, что здесь, в городе Черкесске, повесили плакат Суворову. Это очень сильно меня возмутило. Я приехал посмотреть – на самом деле этот плакат висит. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкессии, где ногайский народ является субъектобразующим народом – это примерно то же самое, если бы сейчас поставили памятник Сталину здесь, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом для чеченского народа. Я прошу вас, уберите, пожалуйста, этот плакат, обращаюсь ко всем – этот плакат здесь не нужен, он возмущает всю ногайскую общественность, потому что Суворов – это тот человек, который уничтожил практически мой ногайский народ», – заявил Туркменов.

Вскоре плакат был снят.

Его поведение возмутило известного российского телеведущего Владимира Соловьева.

«Вопрос к руководству партии «Справедливая Россия»: это что, мать вашу, такое? Почему ваш депутат себе такое позволяет? Вы вообще понимаете, что происходит? И в курсе ли вы, что он таки снял плакат Суворову, назвав его появление «недоразумением»? Охренели в край удельные князьки!», – написал Соловьев в своем блоге.

Его поддержал консервативный публицист Егор Холмогоров:

«По факту Карачаево-Черкесия перестает быть частью России. По требованию протурецкого депутата Адлера Туркменова уже убрали угнетающий его плакат с русским полководцем Александром Суворовым», – комментирует он.

При этом, в региональном отделении партии пообещали обсудить на специальном совещании поступок Туркменова:

«В республике много народов проживают и у каждого есть какие-то обиды. Честно говоря, я не знаю, какое отношение имеет Суворов к ногайцам, но если Туркменов говорит об этом, значит, видимо, имеет», – заявил председатель регионального совета Ренат Акбаев, и подчеркнул, что русское население «конечно, тоже имеет право на плакат с Суворовым».

Отметим, что Туркменов в разное время занимал должности замминистра Карачаево-Черкесской республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, являлся членом Совета по молодежной политике при полпреде президента в СКФО.

Напомним, полководец Александр Суворов является основоположником русской военной теории, за всю военную карьеру он не проиграл ни одного сражения, а также был известен своей заботой о солдатах. Суворов участвовал во взятии Берлина русскими войсками в 1760-м году, войне с Барской конфедерацией 1769-1772, Русско-турецкой войне 1768-1774, командовал войсками в Крыму и на Кубани, в том числе противодействовал протурецким настроениям местного населения, по его команде мятежные ногайцы были переселены Урал и в Тамбов. Суворов также принимал участие во взятии Измаила и Очакова, подавлении польского восстания 1794 года и штурме Праги. Всего, по данным историков он провел порядка 60-ти военных компаний.