Скандал в ПЦУ: Филарет начал явочным порядком руководить вместо Епифания

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель неканонической УПЦ Киевского патриархата и “почетный патриарх” созданной Константинополем Православной Церкви Украины Филарет издал указ о запрете в священнослужении протоиерею Александру Трофимлюку.

Соответствующий указ размещен на сайте УПЦ КП.

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“За нарушение присяги священника, в частности: “… буду совершать служение согласно …указаниями духовного руководства … В деле моего служения иметь в мыслях не личную пользу, но дело Божие, благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата”, протоиерей Александр Трофимлюк запрещается в священнослужении” , – говорится в указе.

Протоиерей Александр Трофимлюк является ректором Киевской православной богословской академии. Также он является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева.

Религиозная организация “Десять Тез” в Facebook сообщила, что приход собора, настоятелем которого является отстраненный Филаретом протоиерей Александр Трофимлюк, перешел к ПЦУ из канонической УПЦ митрополита Онуфрия.

Ранее Филарет заявил, что не поддерживает положения выданного Константинополем томоса. Такими действиями, как сегоднящний запрет в служении священника-перебежчика, Филарет фактически берет в свои руки власть в ПЦУ не считаясь с формальным главой этой структуры митрополитом Епифанием.