Скандал в Праге: Чехия заплатила России за нефть в пять раз больше, чем оказала помощи Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Politico уличило Чехию в том, что она «извлекает выгоду из лазейки в российских нефтяных санкциях» и, как результат, «потратила больше денег на закупку российских нефти и газа, чем на поддержку Украины».

Согласно публикуемым изданием выводам отчета Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Чехия за последние два года заплатила за энергоресурсы из России более 7 млрд евро.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Такая ситуация возможна, поскольку ЕС предоставил Чехии исключение из своего нефтяного эмбарго», – говорится в публикации.

Исключение было призвано дать странам Центральной Европы, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, Словакия и Чешская Республика, дополнительное время для поиска новых топливных маршрутов.

Аналитики обнаружили, что Чехия потратила на российскую нефть и газ — более чем в 5 раз больше, чем те €1,29 млрд, которые она выделила в качестве помощи Украине.

«Зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок из Москвы. Хотя с тех пор эта цифра упала до уровня до вторжения в 50% в начале этого года, в докладе утверждается, что на рынке более чем достаточно свободных мощностей для Праги, чтобы полностью прекратить зависимость от России» , — пишет издание.

«Чехия могла бы обеспечить нормальные поставки нероссийской сырой нефти, воспользовавшись резервными мощностями Трансальпийского трубопровода, по которому нефть идет из итальянского порта Триест, трубопровода Adria, соединяющегося с «Дружбой» в Словакии, а также увеличив импорт нефтепродуктов и изъятие запасов нефти», — сказал Мартин Владимиров, директор по энергетике и климату Центра изучения демократии.

По словам Владимирова, Чехия уже располагает значительными запасами нефти и могла бы постепенно отказаться от экспорта из Москвы.

Комментируя эту новость в понедельник, комиссар по санкциям на Украине Владислав Власюк заявил изданию POLITICO, что «разочарован видеть, как дружественные государства» по-прежнему избегают прямого отказа от российских энергоносителей.

«Изъятия, которые ЕС предоставил некоторым своим государствам-членам, не должны были [увеличить] зависимость [от] российской нефти, а скорее найти альтернативные топливные маршруты», — сказал он. «Разве эти изъятия не достигли своей цели?»

В свою защиту Министерство промышленности и торговли Чехии заявило, что страна стремится «положить конец зависимости от российского ископаемого топлива как можно скорее, насколько это технически возможно». Министерство отметило, что работает над увеличением пропускной способности трубопровода, соединяющего его с Германией, Австрией и Италией, стремясь полностью отказаться от российской нефти к следующему году.

Также министерство перевело стрелки на Orlen, заявив, что чешское правительство не может контролировать свои решения.

«Важно отметить, что российскую нефть импортирует частная компания Orlen Unipetrol», — заявили в министерстве изданию POLITICO. «Правительство не имеет прямого контроля над решениями частного бизнеса».

Причиной продолжающегося импорта, утверждает анализ, является то, что российская трубопроводная нефть продается по более низким ценам, чем альтернативы, такие как сырая нефть, импортируемая из Азербайджана. Это означает, что ее можно перерабатывать и продавать как бензин, дизельное топливо и авиатопливо с большей прибылью.

Люк Викенден, аналитик из хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, заявил, что «это освобождение, предоставленное Чехии, Словакии и Венгрии, было задумано как временная мера, однако Orlen продолжает использовать его, чтобы ежемесячно перечислять Кремлю около 50 миллионов евро в виде налоговых поступлений от продажи нефти».

«Мы снова и снова видим, как исключения из санкций ЕС используются для увеличения импорта российского ископаемого топлива с целью повышения прибыли компаний», — сказал он.