Скандал в Раде: Гройсман будет за бюджетные деньги убеждать американцев, что он – “великий реформатор”

18.03.2019, Киев, Игорь Петров

В бюджете Украины предусмотрены траты в размере 25 млн грн на пиар премьер-министра Владимира Гройсмана, причем, заказные материалы будут размещаться даже зарубежными телеканалами.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил глава депутатской группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет удивляет. Я поднимаю расходы начиная с января и поражаюсь – в январе-феврале 2019 года хозяйственно-финансовый отдел Секретариата Кабмина проводит удивительные тендеры на 25 млн грн которые должны обеспечить абсолютную поддержку, пиар, премьер-министра Украины господина Гройсмана и действующего правительства. Заказано это так, что начало пиара – после президентских выборов и полностью до парламентских выборов. За счет бюджета, налогов, которые мы с вами платим, премьер-министр Украины готовит свою партию и начинает готовиться к парламентским выборам. 25 млн грн запланировано в этом году на тендеры.

Например, 13,5 млн будет потрачено на 3 тыс бигбордов по всей стране. В документации так и указано – внешняя рекламы будет использована для населения о ходе реформ правительства, достижения правительства и т.д. Бигборды с т.н. достижениями господина Гройсмана будут размешены в 23 регионах стары, в первую очередь – во всех областных центрах.

Еще 4 млн грн пойдут на оплату рекламных материалов в 44 газетах и журналах и 51 интернет-издании по всей стране. Преимущественно это – региональные СМИ. Планируется, что будет проведено 7 волн публикаций о большой реформаторской деятельности правительства и лично премьер-министра. 2,7 млн грн будут потрачены на рекламные материалы о деятельности Гройсмана на телеканале BBC в странах Европы и Северной Америки.

Господа, вы кому в Северной Америке хотите рассказать о своих великих достижениях? Маме Андрея Коболева? Так она и не сомневается, она по 8 млн долларов получает в год от вашей деятельности. Кому вы хотите рассказать о своих реформаторских достижениях в США или Европе? Вы тут, в Украине, покажите их. И не тратьте наши деньги на это. За те деньги, которые вы сейчас тратите на подготовку и проведение своей парламентских пиар-кампании за счет государства, вы имели бы возможность обеспечить временно переселенных лиц жильем, полностью закрыть все льготы по проезду студентам, выплатить дополнительные зарплаты почти 3 тыс медиков, а 6,5 тыс украинцев получили бы дополнительную пенсию. Вот это люди почувствовали бы», – сказал он.