Скандал в Сербии: Прозападный телеканал, поддерживавший майданщиков, поймали на грубых манипуляциях

07.06.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии набирает силу медиа-скандал вокруг спонсируемого американцами телеканала, жестко критиковавшего власти страны. Одновременно это же СМИ активно поддерживало вождей уличных оппозиционных манифестаций, которые «по странному совпадению», каждый раз активизируются перед важными переговорами по Косово, будто бы с целью ослабить позиции официального Белграда.

В центре скандала оказался медиа-магнат и «серый кардинал» СМИ Драгана Шолак, бизнес партнер одного из главных спонсоров местных майданщиков – экс-мэра Белграда Драгана Джиласа.

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Шолак обвиняется в попытке изменить отчет независимой комиссии по телеканалу N1 – основному информационному рупору оппозиции, который используется для критики власти, дестабилизации ситуации и лоббирования финансовых интересов майданщиков.

Круглосуточный новостной канал N1 был запущен в 2014 году по лицензии CNN. Головная американская структура на основе материалов белградской редакции также делает сюжеты о событиях в Сербии.

Не так давно данные телеканала N1 были использованы в отчете Еврокомиссии по ситуации в Сербии. Этот документ, содержащий также ссылки на заявления оппозиционеров-майданщиков, как уже сообщал «ПолитНавигатор», вызвал возмущение властей Сербии.

Шолак – глава кабельного/интернет-оператора SBB и United Group, где вещает TV N1. Контроль над всеми вышеупомянутыми структурами в СМИ неоднократно приписывали инвестиционному фонду KKR (Kohlberg Kravis Roberts). Среди его руководителей – экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Скандал разгорелся после публикации результатов многомесячного расследования антикоррупционной сети Antidote.

Джеймс Хардинг – бывший редактор BBC, был нанят фондом KKR с целью рассмотрения жалоб и признаков непрофессиональной деятельности белградского отделения N1.

По итогам независимая экспертная комиссия подготовила документ («отчет Хардинга») о том, что репортажи данного телеканала «несбалансированные, необъективные, непрофессиональные и исходят с позиций одной стороны».

Такая редакционная политика вынудила одно из «лиц канала» – ведущего Югослава Чосича уйти в отставку в апреле 2019 года.

В отчете приводятся примеры масштабных манипуляций в выпусках новостей N1 – как оказалось, вместо разрекламированных «западных стандартов независимой журналистики» здесь использовалось грубое навязывание необходимых владельцам канала выводов.

«Одной из наиболее заметных тенденций в информационной программе N1 является значительное присутствие личного и яркого мнения журналистов и редакторов этого телевидения, которое видно более чем в 25 процентах всех проанализированных статей, что создает впечатление одномерного отображения определенных тем и действующих лиц», – цитирует Informer результаты исследования.

Марко Матич, редактор Antidote, говорит, что эта информация разрушила навязываемый миф о «независимости» и «профессионализме» оппозиционных прозападных СМИ.

«Вместо того, чтобы заниматься информационной деятельностью, эти СМИ годами занимались выпуском ложных новостей и кампаниями против властей в Сербии. Сегодня мы можем справедливо задать вопрос, как можно включить информацию одного такого телеканала в отчет Европейской комиссии по Сербии? Администрация Брюсселя теперь будет в большом затруднении, чтобы объяснить этот беспрецедентный скандал», – говорит Матич.

Содержание отчета Хардинга, свидетельствующее о провальной топорной работе по «промывке мозгов» в Сербии, попытались держать в секрете. Местное руководство TV N1 было не заинтересовано, чтобы выводы комиссии узнала не только сербская общественность, но и западное начальство.

В результате скандала стало известно, что Шолак попробовал изменить текст доклада по ситуации в местном отделении N1.

Кто такой «серый кардинал» сербских СМИ? Драган Шолак переехал из своего родного Крагуеваца и прошел путь от небольшой компании, занимающейся импортом, упаковкой и перепродажей кассет VHS, в мир средств массовой информации и телекоммуникаций, где работал в сфере распространения и продаж фильмов, при этом не соблюдая законодательство и используя видеоматериал без лицензий. Осознав преимущества этого бизнеса, Шолак расширил дистрибуцию в Словении, где он также основал компанию, и в конце 1990-х годов он одним из первых в Сербии начал создание кабельного оператора SBB. Благодаря сотрудничеству с крупными инвестиционными фондами, управляемыми миллиардером Джорджем Соросом и бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом, всего за 15 лет с момента основания бизнес-империя Драгана Шолака достигла невероятной оценки в 2,6 миллиарда долларов.

Огромная финансовая мощь и прочные связи с международными фондами сделали этого регионального магната и его бизнес-империю одним из самых влиятельных не только экономических, но и политических игроков на Западных Балканах.

Благодаря прочным политическим связям с лидерами прозападного режима, которые были у власти до 2012 года, медиа-олигарх, нарушая все правила безопасности, осуществлял протяжку кабельных сетей в городских районах и многочисленные махинации, связанные с тем, чтобы не сообщать о фактическом количестве пользователей и, таким образом, избегать налоговых платежей, скрывать реальную прибыль. Это и стало фундаментом его империи.

Какова реальная сила упомянутого конгломерата, стало ясно не только из того факта, что компании Шолака удалось доминировать на региональном телекоммуникационном рынке, но также и по тому, что в некоторых случаях она могла шантажировать даже правительства стран региона с целью пойти на уступки в реализации интересов Шолака.

Поработав над разрушением государственного холдинга Telekom Srbija, Шолак вывел свое детище – кабельного оператора SBB – в лидеры. На сегодня он имеет более 50% доли рынка.

А телеканал N1, вместе с иными, связанными с оппозицией СМИ, такими, как газета Danas, еженедельники Vreme и NIN, и порталы KRIK, BIRN, «Правда» стал платформой для атак на конкурентов компаний магната.