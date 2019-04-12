Скандал в США: экс-советник Обамы признался, что «топил» Тимошенко на деньги зятя Кучмы

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший советник президента США Барака Обамы Грегори Крейг, обвиненный в даче ложных показаний и незаконной работе в интересах Украины, заявил, что никогда не скрывал информацию и не вводил в заблуждение американский Минюст, передает крорреспондент ПолитНавигатора.

Его видеозаявление опубликовано в YouTube.

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Он рассказал, что он работал в составе юристов по делу о преследовании политика Юлии Тимошенко по запросу Минюста Украины. По его словам, дело финансировал украинский бизнесмен и зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук.

Крейг пояснил, что в начале работы команда юристов изучила все требования американского Закона о регистрации иностранных агентов и пришла к выводу, что необходимости регистрироваться в качестве иноагента нет. При этом он подчеркнул, что не обсуждал доклад с правительством США и занимался лоббированием в интересах Киева. «Это обвинение беспрецедентно и не подтверждено фактами. Я уверен, что и судья, и присяжные встанут на мою сторону», — заключил Крейг.

Накануне, 11 апреля, Министерство юстиции США обвинило бывшего советника Обамы Грегори Крейга в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти, отметив, что юридическая фирма, с которой он сотрудничал, нарушила закон, обязывающий раскрывать информацию о лоббировании интересов иностранцев.