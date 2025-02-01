Скандал во Франции: вандалы разгромили могилу отца Марин Ле Пен

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Le Monde сообщает:— могила французского ультраправого политика Жан-Мари Ле Пена была осквернена. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Погромщики перевернули крест и памятную табличку, а также раскололи мраморные плиты. После инцидента кладбище закрыли для посещения. Однопартийцы покойного, как пишет газета – «в ярости».

По данным источника Le Monde в полиции, информацию о случившемся подтвердили Le Figaro и France Bleu: в ночь с четверга на пятницу могила Жан-Мари Ле Пена в городе Ла-Трините-сюр-Мер (префектура Морбиан) была подвергнута акту вандализма.

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По данным полиции, кельтский крест на фамильном склепе разрушили с помощью кувалды. На снимке, который удалось получить, видно, что разрушены все надгробные плиты и мемориальные сооружения семьи Ле Пен.

Прокуратура Лорьяна сообщила, что начато расследование по статье о «нарушении неприкосновенности захоронения, гробницы, урны с прахом или памятника, установленного в память об умерших».

Одна из дочерей Жан-Мари Ле Пена, Мари-Каролин Ле Пен, опубликовала фотографию осквернённой могилы и сопроводила её словами:

«Нет слов, чтобы назвать тех, кто посягает на самое святое. Те, кто нападает на мертвых, способны на худшее против живых».

Это семейное захоронение рода Ле Пен, где также покоятся отец и мать политика.

Этот инцидент произошёл спустя три недели после похорон Жан-Мари Ле Пена, основателя и бывшего лидера Национального фронта (ныне Национального объединения), на кладбище этого курортного города в департаменте Морбиан.

Внучка одиозного политика, евродепутат Марион Марешаль опубликовала фото, на котором гранитный крест раздроблен на мелкие куски, цветы вырваны с корнем и брошены вместе с землей на могилу деда.

«Наш ответ будет заключаться в том, чтобы сражаться еще сильнее, поколение за поколением», — написала Марешаль в ответ на действия вандалов.

Впрочем, этот печальный инцидент лишь подтвердил состояние глубокого раскола, в котором пребывает французское общество. Его левая часть не скрывала своей радости 7 января нынешнего года, после смерти Ле Пена в возрасте 96 лет, в Париже сотни людей вышли на площадь Республики с бутылками шампанского и плакатами с надписью «Грязный расист умер».

Похоже, ненависть многих к ультраправому политику и его высказываниям — он, например, называл газовые камеры «лишь эпизодом в истории Второй мировой войны» и шутил про Холокост — не угаснет и после его смерти.

На протяжении десятилетий он был лицом французских ультраправых сил и неоднократно, хотя и безуспешно, принимал участие в президентских выборах, где против него неизменно консрлидировалось большинство французского политикума, а избиратели голосовали по принципу: “Кто угодно, лишь бы не Ле Пен”.

В конце концов, ради улучшения имиджа партии, дочери покойного – Марин Ле Пен, пришлось выгнать своего отца из основанной им же политсилы и переименовать ее в “Национальное обьединение”.