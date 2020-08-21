Скандал вокруг «отравления» Навального набирает обороты

21.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Пресса продолжает смаковать скандал вокруг якобы отравления либерального российского оппозиционера Алексея Навального – он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как попил кофе в аэропорту Томска со своим помощником Ильей Пахомовым.

Сейчас в СМИ опубликованы записи с двух разных камер наблюдения. На одной зафиксировано, что Навальный пил кофе, принесенный Пахомовым.

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В другой записи фигурирует и официантка, приносящая тару оппозиционерам, – эти стаканчики, якобы, трогал только Алексей.

Вечером в четверг в Москве и Санкт-Петербурга завсегдатаи акций Навального пришли к офисам ФСБ с пластиковыми стаканчиками из-под кофе, обвиняя в случившемся, конечно же, Кремль.

«Путин, хватит травить людей!», «Навальный, живи! Политковская. Немцов. Кто следующий?» – было написано на самодельных плакатах участников акций. Понятное дело, что нелегальная протестная активность закончилась задержаниями.

Поддержали Навального и майданщики, представляющие левый фланг. «Перед выборами в Госдуму власти, напуганные Хабаровском и Белоруссией, постараются выбить из политического процесса как можно больше ярких оппозиционеров», – объявил «левак» Сергей Удальцов.

Лидеры западных стран уже предложили отправить оппозиционера лечиться к ним.

«Мы очень беспокоимся. Мы очень внимательно следим за ситуацией и готовы оказать Навальному всю необходимую помощь, включая убежище», – прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон.

«Ситуация быстро прояснена. Германия готова предоставить Навальному свои больницы», – в свою очередь высказалась по теме канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом стало известно, что соратники Навального уже обратились к «кровавому режиму» просьбой отправить из босса лечиться зарубеж.

«Чудно, чудно. Те же люди, которые постоянно клеймят чиновников за то, что те лечатся за рубежом и учат своих детей за рубежом, нынче просят отправить своего вождя за тот самый окаянный чиновничий зарубеж», – прокомментировал желание оппозиционеров телеведущий Андрей Медведев.

Тем временем одной из версий произошедшего является передозировка бутирата, который Навальный мог употребить как наркотическое вещество.