Скандал вокруг роликов про СВО. Почему «Достаток» и «Родина» не должны быть антонимами

Идущая сейчас в соцсетях эпическая заруба вокруг социальных роликов с рекламой службы на контракте в российской армии – тот случай, когда нельзя пройти мимо, не вставив в разговор свои пять копеек.

Каков оголенный нерв дискуссии? Критики уверены, что смысловая рамка попавших в эпицентр скандала роликов – это русофобия, дискредитация российской армии и едва ли не намеренное унижение русского народа. Почему? А потому что мораль засветившихся в СМИ рекламных короткометражек в следующем: показывается некий человек в контексте полной, чернушной безнадеги, когда казалось бы, самый лучший выход – пойти и повеситься. И вдруг, как рояль из кустов, появляется Альтернатива в виде армейской службы по контракту, раздирающая рамки депрессивного контекста. Герою ролика говорят: а не пойти ли тебе, мил человек, в армию на контракт? 200 тысяч заплата, разные льготы, мораторий на коллекторские взыскания, отсрочка по ипотеке, социальный статус, почет и уважение в обществе, этсетера. А почему бы и не пойти, если альтернатива и впрямь такова, какой ее показывают авторы роликов.

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Действительно, в рамках заданной альтернативы только конченный кретин предпочтет долговую петлю службе в армии на подобных условиях.

Проблема только одна: в глаза моралистов тем самым обесценивается Патриотический Нарратив. Это жжж «служба за деньги», а не за Родину. Или вообще, как пишут иные критики – «нищета, как главный мотив службы в армии». Кое-кто полемически заостряет тезис еще круче: мол, это цинизм – сначала довести людей до такого плачевного состояния, а потом гнать их на убой.

Но извините: а причем тут авторы роликов? Если реальность российской глубинки во многом такова, какой она описана. Разве маленькие зарплаты, безработица, отсутствие перспектив в провинции – это какой-то секрет или внезапное нынешнее открытие?

Всего этого не было год, три, пять или десять назад? Так нет же. Вот данные исследований структуры Минтруда – Всероссийского научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты РФ («Мир новой экономики», №3, 2020): зарплаты большинства россиян не восполняют даже воспроизводство рабочей силы (нормальные питание, отдых, медицину, воспитание хотя бы одного ребёнка и т.д.).

Один из атрибутов среднего класса – возможность делать сбережения. Как обстоят с этим дела в современной России, показывает недавний опрос ВЦИОМ. 73% работающих россиян не откладывают деньги на пенсию, поскольку их уровень дохода не позволяет этого. С разной периодичностью делают сбережения только 16%, из них только 6% – регулярно.

Если с кого и спрашивать за такое положение дел – то это не авторов и не заказчиков роликов, работающих с уже существующей, оформленной социальной реальностью. А с тех, кто много лет рулил экономическим блоком, давал ценные советы в роли советников и экспертов, плодил разнообразные реформы, а до этого – занимался приватизацией и распилом заводов, на которых могли бы сейчас работать выброшенные из реальной экономики люди. Но мишенью критических стрел почему то стали те, кто предлагает безработным зарплату в 200 тысяч рублей в обмен на возможность защищать Родину с оружием в руках.

Кстати, о реальной мотивации. Не так давно СМИ обошли итоги одного из исследований социального самочувствия. Портал Работа.ру интересовался тем, какую заплату россияне считают достойной. Выяснилось, что четверть россиян считают достойной зарплату вдвое больше своей собственной.

Участникам исследования задавался вопрос о том, какая прибавка им нужна, чтобы достичь справедливой зарплаты. Отвечая на него, 28% респондентов отметили, что их текущую зарплату надо повысить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня. Еще 26% отметили, что их текущие доходы в два раза и более ниже справедливого уровня, 23% участников рассказали, что их зарплаты необходимо увеличить на 10-30%.

Согласно исследованию, медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги – в 76 тысяч рублей, IT-специалисты – в 122 тысячи рублей, строители – в 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы – в 96 тысяч рублей.

Военным по контракту предлагают 200 тысяч, что перекрывает представления о справедливости и работников реального сектора и бюджетников вместе взятых. Это на одной чаше весов. На другой же – люди с горящими взорами, убеждающие, что служить за деньги НЕПРИЛИЧНО и НЕПАТРИОТИЧНО. А что прилично? Спиваться от безнадеги или подсаживаться на иглу микрокредитов? Или идти умирать бесплатно, оставляя вдов и сирот буквально ни с чем?

Нет, я серьезно. Ну какие к черту русофобия с дискредитацией в призывах записываться в армию на чертовски привлекательных по нынешним меркам рынка труда условиях? Говорите, что у таких людей отсутствует патриотическая мотивация? Так это не их проблема вообще-то, а государства, которое должно создать систему эффективной политработы, набрать толковых замполитов и политкомиссаров, чтобы объяснили на доступном языке политику партии и за что воюем.

В конце концов, у богопротивных пендосов точно так же по сути. Американская контрактная армия рекламируется среди населения прежде всего, как реально действующий социальный и карьерный лифт для представителей социальных низов, для выходцев из бедных семей, для чернокожих. Так ты сторчался бы без работы и без перспектив в своем черном гетто, а так – поступил на службу, получил хороший оклад, перспективу роста, почет и уважение, социальные льготы, медстраховку. А еще – образование задаром или на условиях очень льготного кредита – как во время службы так и по ее окончании. Кредит для старта бизнеса – по окончании службы, опять же. И тэ дэ и тп.

И знаете, у них это работает. А почему это не должно работать у нас? Потому что русским не нужны деньги? Трижды ха-ха. Сама дилемма «воевать за Родину или за деньги» – манипулятивна. Разговор вообще не о том. Эти понятия – «Деньги» (или шире – достойное материальное вознаграждение за воинский труд) и «Родина» по хорошему не должны быть в оппозиции друг у другу или как-то противопоставляться, а должны идти в пакете.

И последнее. Опять же о мотивации. Есть такое правило: «Критикуя – предлагай». В нашем случае, всем недовольным педалированием «меркантильной» темы в пропаганде военной службы стоило бы предложить свой вариант социально-привлекательной мотивационной рамки на идеологической основе. Запустить таковую в массы, получить обратную связь, узнать. работает ли. И если да, поднять на щит как рабочую модель.

Увы и ах, но мы живем в обществе, в котором десятилетиями насаждали культ индивидуализма и потребительства, тыча в нос всем и каждому примерами «успешных», чей успех измерялся только и исключительно материальными критериями, в обществе, как от чумы шарахавшемся от намеков на любую идеологию и вырастившем на этом несколько поколений людей.

В таком обществе работают именно такие посылы. Чтобы появилось другое общество и другие люди, воспитанные в другой рамке и на других ценностях, их надо для начала воспитать в нужном количестве. Дело это небыстрое, а война идет уже сейчас. Необходимость резкого увеличения численности армии заставляет хвататься за любые приводные ремни и механизмы рекрутинга. Главное- чтобы они работали. Всё остальное приложится.