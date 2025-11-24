Скандал вокруг воровства Зе-банды усиливает ощущение безнадёги в рядах ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандалы вокруг воровства правящей украинской верхушки демотивируют как ВСУ на передовой, так и обеспечивающих армию в тылу.

Об этом на канале «Редакция» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень резко падает мотивация населения идти на фронт. Если у вас коррупция, если деньги, которые с таким трудом выцарапываются на продолжение военных действий, кто-то присваивает себе, а я должен идти на фронт? Такие мысли возникают сразу. Очень плохая ситуация на Украине с мобилизацией вообще. И вдруг резко ухудшается в связи с действиями Трампа. Дальше внутриполитический кризис во время глобальных вооружённых действий, это резко ухудшает управляемость ситуацией, порождает неуверенность в умах самих чиновников», – сказал Ширяев.