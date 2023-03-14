Скандал за кулисами главной премии Украины: отставка оголтелого русофоба

Не успели на Украине в очередной раз последовательно отметить очередные «роковыны» Тараса Шевченко (последовательно день рождения и день смерти поэта 9 и 10 марта соответственно), как в несвятом семействе официального комитета по присуждению названной в честь поэта Шевченковской премии приключился нешуточный скандал.

В этом году случилось страшное и небывалое: впервые за всю историю существования упомянутой высшей украинской премии 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, не были обнародованы и опубликованы имена победителей конкурса. Свидомая поэтесса, член Нацрады по ТВ Ольга Герасимюк возмутилась, что «менять правила в день объявления победителя — такого не допускали даже при Викторе Януковиче».

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Таким образом Ненька осталась без своих официально утвержденных героев и лауреатов, после чего назначенный на должность главы наградного комитета еще четыре года назад, под занавес президентства Порошенко журналист-русофоб Юрий Макаров громко хлопнул дверью, объявив о своей отставке. Причины демарша, надо сказать, весьма любопытные. Но обо всем по порядку.

Об отставке Макаров обьявил чуть больше суток назад на своей страничке в фейсбуке, назвав причиной такого шага поднявшуюся в отношении него «волну хейта» после сделанного им три дня назад предложения дополнить список номинаций Шевченковской премии этого года дополнительными наградами «За вклад в победу».

«Я исходил из того, что в этом году комитет не признал возможность присуждения премии в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, неявное количество достойных произведений искусства, проектов и явлений, которые сделаны на энтузиазме и буквально приближают нашу победу», – пишет Макаров.

Тем не менее, в свидомом лесу видать что-то сдохло и вопреки ожиданиям автора столь благонамеренная и патриотическая инициатива была встречена не с пониманием и одобрением в тесном кругу «спильноты», а натурально в штыки, раскритикована в пух и прах и чуть ли не заплевана, так что сам незадачливый глава наградного комитета едва не утонул в ядовитой слюне вставших на дыбы «единомышленников».

И все это невзирая на то, что «пропозицию» свою Макаров выдвинул не просто так, не с кондачка, а предварительно заручившись полной поддержкой Зеленского и его офиса, не только радостно принявшего «экспромт», но и вопреки отработанной годами процедуре задержавшего ради этого обнародование результатов конкурса 2023 года, перенеся церемонию награждения победителей на 22 мая.

Но гладко было на бумаге. Впрочем, дадим слово самому Макарову.

«К сожалению, желание воздать честь тем художникам, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, привлекают к ней героических воинов и жителей освобожденных территорий, продвигают страну в мире, натолкнулись на агрессивное непонимание. Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить «своих» выдвиженцев, или уменьшить вес уже определенных лауреатов», — жалуется уже (или почти) бывший глава наградного комитета.

Критики инициативы Макарова, в том числе члены возглавляемого им комитета по Госпремии считают, что она приведет к девальвации высшей государственной награды и подорвет доверие к ней. В адрес чиновника звучат такие нелестные эпитеты, как «отрабатывает заказ», «прогибается» и так далее. Сам же чиновник встал в позу обиженки, посетовав на «возмущение неравнодушных граждан» сложить полномочия.

Правда, на следующий день Макаров все же вылез с пояснениями на более широкую аудиторию, чем подписчики его странички в фейсбуке, появившись в утреннем эфире «Плюсов» Коломойского, где он начинал свою телевизионную карьеру ведущим программ в середине девяностых. Правда, эфир вышел довольно странным.

Макаров с постным фейсом шамкал и бубнил что-то невнятное, так что даже ведущие передачи не смогли выудить из него ничего конкретного кроме общих фраз и жалоб на то, что он стал «жертвой хейта», как и «святой человек Притула», с которым Макаров поставил себя в один ряд.

Напомним, комик Притула стал героем скандала вокруг сбора донатов на помощь ВСУ, когда украинские блогеры открыто обвинили его в мошенничестве, липовых отчетах о закупках по завышенным ценам и трате собранных средств непонятно на что.

К слову, демарш Макарова из его коллег по наградному комитету поддержала лишь малоизвестная художница Влада Ралко. В общем, скандал вышел знатный, но престарелого русофобского черта Макарова ничуть не жалко. Тем более, столь ценный кадр в нынешней Украине не пропадет и без куска хлеба с салом не останется. Пристроят куда-нибудь, так же, как ранее, после ухода с «Плюсов», пристроили главредом ядовито-антирусского «Украинского тыждня» или ведущим на государственном УТ-1.

Куда интереснее подводные и невидимые глазу обывателя причины случившегося. Многие в Киеве уверены, что этот скандал – следствие победившей хуторской жабы, задавившей чиновников от культуры и лоббируемых ими «мытцив». Мол, как это так – кого-то вперед нас к кормушке и наградам пустят, так сказать, вне конкурса. Где это видано в самом деле.

Другие уверены, что мы стали свидетелями партизанской вылазки пропорошенковских сил, которые попробовали на зуб пределы в которых можно безнаказанно покусывать Зеленского. История с Госпремией имени Шевченко для такого эксперимента годится в самый раз.

Примечательно, что раскручивают ее в основном ЛОМы связанные с пятым президентом Украины. Общий рефрен: власть спекулирует на именах и заслугах «наших героев» (как будто при Порошенко не занимались тем же самым).

С одной стороны – повод достаточно медийный, резонансный и символический, а с другой – достаточно безобидный, тут не идет речь о действительно больших деньгах, за которые могут и голову открутить. В офисе, конечно, повозмущаются, потом запустят через подконтрольную медийку антикриз, присудят таки эти злосчастные премии – хотя бы и в мае, а потом новые инфоповоды вытеснят эту историю на периферию общественного интереса.

Тем не менее в моменте история вышла смешная и как говорят в молодежной среде «зачотная». Хоть сценарием это было и не предусмотрено, в борьбе жабы и гадюки неожиданно победил здравый смысл – премию «За вклад в победу» на Украине давать не будут. Как минимум, в этом году. Но это и правильно –до победы еще надо дожить и, как говорится, не факт.