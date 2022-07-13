Скандалистка с Первого канала до сих пор не оплатила штраф и наговорила на новую статью

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Устроившая в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала Марина Овсянникова до сих пор не оплатила свой штраф в 30 тыс руб, выписанный ей за хулиганство.

Об этом она заявила сегодня журналистам под зданием суда, где рассматривалась мера пресечения для известного московского либерала Ильи Яшина, который обвиняется в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот штраф по-прежнему висит у меня на «Госуслугах». Я принципиально его не оплачиваю, потому что не хочу, чтобы эти деньги шли на финансирование войны», – сказала Овсянникова.

Она уверяет, что против нее не возбуждено никаких ни административных, ни уголовных дел.

«Я не молчу, я выступаю против войны. Я считаю, что это одно из самых страшных преступлений 21-го века. Я твердо уверена, что эти преступники будут сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале. То, что они творят на Украине, это безумие. Это остервенелая попытка удержать власть в своих руках», – заявила Овсянникова.

Между тем, скандальная тележурналистка Ксения Собчак сообщила в своем ТГ-канале, что Черемушкинский суд возбудил против Овсянниковой административное дело за дискредитацию армии.

После своего демарша в прямом эфире Овсянникова бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде», на заслуживает поддержки. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев впечатления и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

«Блядей надолго не снимают», – жестко прокомментировала увольнение Овсянниковой руководитель RT Маргарита Симоньян.

«Госпропаганде ничего не понадобилось делать, чтобы дискредитировать и саму Овсянникову, и ее поступок. Со всем этим прекрасно справились она сама, либеральные активисты, украинские активисты, которые устраивали ей бойкот. Пойдет ли кто-то по ее стопам теперь в России? Вряд ли», – сокрушалась Собчак.

Сейчас Овсянникова судится в Москве с мужем за опеку над детьми. Те, как и мать предательницы, от нее отреклись.