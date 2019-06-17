Скандалисток из Pussy Riot грубо обругали белорусские «свядомые»

17.06.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия запретила въезд на свою территорию до мая 2020 года двум участницам скандальной группировки Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, которые сегодня летели через Минск в Киев.

Об этом Курачаева написала у себя в «Твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пограничный контроль в рф: спросили, наклейка ли у меня во лбу или нет. У Ники не спросили ничего. В Белоруссии: просили ждать и ничего не объясняли. Сказали, что въезд в страну нам запрещён. На самолёт всё же пустили. Пограничный контроль на Украине: прошли собеседование. Успех», – написала Курчаева.

И хотя она демонстративно написала с маленькой буквы название своей страны и с большой – название страны, которая ее не пустила, но все равно заработала грубое замечание со стороны видимо белорусского оппозиционера.

«Беларусь бл…!!! За…ли москали с своей «Белоруссия», – написал пользователь под ником Gastella Selvadore.

Белорус Денис Цвирко вместо слов сочувствия также направил девушке картинку-инструкцию, как он считает правильным называть Белоруссию.

Это не первый случай, когда «пусек» «кидают» те, кого они поддерживают в ущерб родной стране. В 2018 году участники Pussy Riot Ольга Борисова, Мария Алехина и Александр Софеев, поехавшие в Крым с целью провокаций, были внесены за это на сайт «Миротворец».

Летом 2018 года Никульшина и Курачева вместе с другими участниками Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

В феврале 2012 года «Пусси Райот» прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки. Ранее одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее.