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Американская правая активистка Валентина Гомес посетила Сербию в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 25 октября. Она открыто поддержала бывшего президента Сербии Александра Вучича, ныне лидера избирательного списка «Объединённая Сербия».

Учитывая печальный опыт своего многолетнего политического партнёра Виктора Орбана, который проиграл выборы, в том числе, благодаря публичной поддержке Трампа и Вэнса, ранее Вучич не использовал американский фактор в избирательной кампании, отмечает корреспондент «Политнавигатора».

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Валентина Гомес 22 октября опубликовала в сети Х фотографию с ветеранами вооружённых сил Сербии, сопроводив их сообщением в поддержку Александра Вучича. В посте она также отметила Новака Джоковича, который ранее высказывался в поддержку студентов, более года блокирующих работу сербских университетов. Главная оппозиционная сила Сербии, «Студенческий список», сторонников которого Гомес называет анархистами, возник из движения, которое поддерживал Джокович.

«Эти ветераны сражались за то, чтобы Сербия оставалась христианской и безопасной. Новак Джокович, у вас прекрасная страна, полная невероятных воинов. Я рада быть здесь, чтобы поддержать Вучича», – написала Гомес.

Она также опубликовала видео своего участия в митинге Вучича, в котором заявила:

«Посмотрите на патриотов, которые собрались здесь, чтобы Сербия осталась христианской, а самое главное, чтобы Косово было Сербией!».

Валентина Гомес родилась в 1999 году в Колумбии, и иммигрировала в Соединенные Штаты со своей семьей в возрасте десяти лет. Она является членом Республиканской партии. Стала известна широкой публике в 2024 году, когда подожгла книги на ЛГБТ-тематику с помощью огнемёта.

В апреле 2025 года она сорвала собрание мусульманской общины в Капитолии штата Техас и оскорбила ислам, а в августе того же года несколько социальных сетей заблокировали ее профили после того, как она в видеоролике сожгла Коран и пообещала уничтожить ислам в Техасе. За это ей запретили въезд в Великобританию.

Стоит отметить, что Александр Вучич ранее не использовал американский фактор в своей избирательной кампании, явно учитывая печальный опыт своего многолетнего политического партнёра, премьера Венгрии Виктора Орбана. Орбан весной этого года проиграл парламентские выборы, в том числе и благодаря публичной поддержке со стороны Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, который лично прилетал в Будапешт на митинг партии Орбана.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Главные конкуренты на них – список «Объединённая Сербия» во главе с экс-президентом Александром Вучичем, который надеется занять пост премьера, и поддерживаемый из Брюсселя «Студенческий список». 22 октября – последний день, когда разрешена предвыборная агитация.