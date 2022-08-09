Скандальная экс-редакторша Первого канала назвала украинцев легковерными

Новости Украины

Устроившую в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала Марину Овсянникову в очередной раз оштрафовали за дискредитацию армии.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей за пост в американской соцсети.

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Это уже третий штраф Овсянниковой. В марте после «антивоенного» демарша в прямом эфире Первого канала в марте Овсянникова была всего лишь оштрафована на 30 тыс. руб. за хулиганство. В июле – 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она до сих пор не оплатила из принципиальных соображений.

«Мое положение, конечно, незавидное, потому что меня хейтят со всех сторон. Постоянно возникает вопрос, почему она не сидит. Я могу ответить: никому не нужно было в тот момент делать из меня мученицу. Я надеюсь, что они и сейчас придерживаются тех же мыслей. Поэтому они меня штрафуют. У меня уже накопилось штрафов на 120 тыс. Я постоянно подвергаюсь психологическому давлению, у меня пытаются отобрать детей, блокируют продажу машины. Я чувствую, что это никогда не закончится», – пожаловалась скандальная редакторша в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

При этом она заявила, что каяться не намерена даже ради детей. Кроме того, Овсянникова оправдывает украинцев, которые устроили ей травлю, когда она попыталась приехать.

«Мы находимся в условиях информационной войны. Никто друг другу не верит. Я ехала в Украину как журналист «Ди Вельта» и хотела показать россиянам, что действительно происходит в Одессе, Киеве, возможно, доехать до Харькова, показать другую реальность. Но моего благородного порыва никто не понял. Я думаю, что там вмешались наши спецслужбы, и легковерные украинцы поверили. Начался хейт в соцсетях. В тот момент действительно не готовы были видеть ни одного человека с российским паспортом на украинской территории. Сейчас я понимаю, что сделала ошибку, мой визит в Украину был неуместен с точки зрения жителей Украины. Возможно, я смогу съездить туда в более мирные времена. Уже сейчас, можно сказать, что общественное мнение изменилось. Очень много пишут украинцы в соцсетях и поддерживают, и благодарят. Специально шли вбросы о том, что я фейк, что прямых эфиров в России не бывает, я работаю на ФСБ. Украинцы верили им, и к сожалению, я оказалась в такой сложной ситуации», – вещала Овсянникова.

Скандальная экс-редакторша была внесена в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.