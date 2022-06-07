Скандальная российская предательница продолжает унижаться перед украинцами

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Новости Украины

Бывшая редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая провокацию в прямом эфире, с лозунгом против спецоперации, назвала себя украинкой и заявила о желании изменить фамилию.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Овсянникова также назвала спецоперацию войной и обвинила в этом всех русских.

«Я не требую снятия санкций. Видимо, их еще недостаточно, раз война продолжается. Я не сотрудничаю с ФСБ (Если бы я сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей). Почему меня отпустили? Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам. Я не пропагандист, в редакции «Первого канала» я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир. Все новости на «Первом канале» шли в прямом эфире. После моего протеста они идут с небольшой задержкой. Война – это коллективная вина русских. Не Путин убивал людей в Буче. Это делали конкретные военные преступники. Мы не братские народы. Я не «хорошая» русская, я украинка. Поэтому намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную Ткачук», – заявила Овсянникова.

Она обратилась за получением украинского гражданства. Этот факт на своей недавней пресс-конференции подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению журналиста-международника Аббаса Джумы, эти откровения Овсянниковой все равно не помогут ей стать своей среди украинских националистов.

«Я не «хорошая русская», я украинка». Овсянникова продолжает унижаться. Но правда в том, что для тех, кому она так отчаянно пытается угодить, она всегда будет третьим сортом, недочеловеком, «пропагандистской», бежавшей с корабля, почуяв запах жареного», – написал Джума в своем блоге.

Ранее экс-редакторшу затравили на Украине. Ее внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» и отменили пресс-конференцию в Киеве. Киевские журналистки посчитали, что Овсянникова недостаточно покаялась за свою работу на Первом канале, позавидовали недавно полученной ею в Европе премии Вацлава Гавела в области прав человека, и трудоустройству в немецкий холдинг Die Welt. Кроме того, украинцы устроили акцию протеста перед немецким СМИ.

Даже скандальная тележурналистка Ксения Собчак не поддержала отречение Овсянниковой.

«Это то, о чем я говорила. Что бы ни сделал условный «перебежчик» – другой стороне всегда будет мало. Каждый день с тебя будут требовать все более радикальных заявлений. И тут ты либо как Чулпан Хаматова – недоумеваешь, либо как Марина Овсянникова – открещиваешься от национальности», – написала она в своем ТГ-канале.

Политолог Марат Баширов сомневается, что Овсянникова на самом деле откажется от гражданства.

«Если Марина не знает, то чтобы сменить фамилию, ей надо вернуться в Россию и подать заявление в МВД. То самое МВД, которое ждет её по другому вопросу. И, кстати, дети останутся с фамилией отца. Так что Ткачук то Ткачук, но пока придется долгое время ходить с фамилией Овсянникова. Или принять гражданство Германии или Украины и взять новую фамилию, хотя тоже не факт. Можно ли менять фамилию при получении нового гражданства?», – написал он. «Марина, никому ты не нужна, как и любой другой предатель. Тебя использовали, а всё использованное принято отправлять на помойку. Отличный кейс на будущее для людей с неустойчивой психикой, которые хотят стать героями ради всего хорошего», – обратился к бывшей коллеге корреспондент RT Константин Придыбайло.