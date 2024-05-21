Скандально прославившийся депутат Семигин освободит кресло председателя комитета Госдумы

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Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Геннадий Семигин будет освобожден от должности председателя комитета по делам национальности. Его сменит Яна Лантратова.

Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что фракция приняла это решение единогласно.

Возглавляющий микроскопическую партию «Патриоты России» Семигин в октябре прошлого года попал в грандиозный скандал, когда на партийном сайте появилась статья, посвященная оправданию поступка сына главы Чечни Адама Кадырова, который избил в СИЗО сжегшего Коран украинского агента Никиту Журавеля.

В конце статьи Семигин позволил себе откровенно оскорбительный пассаж: «Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».

Это вызвало шквал возмущения в России. Оправдываясь, Семигин заявил, что сайт был взломан. В это никто не поверил, потому что сразу после скандала статья была оперативно удалена со «взломанного» сайта.

Дело этим не закончилось. Из всех возмущавшихся по поводу сомнительного опуса блогеров Семигин выбрал бойца СВО Евгения Рассказова, известного как автор тг-канала «Говорит Топаз», и 28 февраля нынешнего года подал иск о защите чести и достоинства в Дмитровский городской суд Московской области. Ущерб, нанесенный своей личности, депутат оценил в 6 млн. руб.

«Семигин изначально хотел 6 миллионов компенсации. Вопрос, а как депутат планировал эти деньги получить с фронтовика? Вполне логично, что у фронтовика нет “запасного” пакета акций, продав который можно погасить задолженность. Да и вряд ли есть какое-то движимое и недвижимое имущество. Логично предположить, что у фронтовика есть только его зарплата плюс какие-нибудь небольшие накопления. И вот, депутат Семигин просит суд взыскать приблизительно 30 окладов фронтовика на СВО. Если отдавать все деньги депутату. Этот срок, 30 месяцев, ещё прожить нужно, СВО пока что идёт. И теперь вопрос, а если за 30 месяцев – не дай Бог, конечно, – Топаз погибнет, Семигин рассчитывал в его гробовые влезть что ли? Сумма как раз на выплату за гибель… похожая очень. Родню засуживать начал бы?», – возмущался тогда военный журналист Роман Сапоньков.

Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму ущерба до 500 тыс. руб. Сам Рассказов на процессе не присутствовал, поскольку убыл в расположение своей части в зоне СВО.

Все это вызвало новую волну возмущения. В защиту Рассказова высказался даже известный режиссер Никита Михалков. Поднявшийся шум вынудил Миронова призвать Семигина отозвать свой иск, но тот не послушался. У них произошел конфликт. По слухам, члены думского комитета отказывались работать с таким председателем.

Такое упорство было весьма опрометчиво, поскольку на тот момент Семигина критиковали не только за скандал с Топазом, но и за работу в качестве председателя думского комитета. В апреле он с рядом других депутатов внес в парламент законопроект, который предусматривал создание при региональных и местных органах власти «совещательно-консультативных органов диаспор», которые будут содействовать «укреплению национально-культурных автономий».

Политолог Юрий Баранчик обвинил Семигина в русофобской позиции.

«Семигин должен быть вышвырнут из Думы! Лживый, циничный, вероломный клоун персонаж, дискредитирующий власть!», – писал тогда военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сегодняшнее решение «Справедливой России», напротив, было воспринято с глубоким удовлетворением – как акт справедливости.

«Вот как бывает. Сегодня пытаешься взыскать с бойца СВО 6 миллионов, а завтра тебя уже ротировали», – написал публицист Сергей Мардан.

Характерно, что еще сегодня Семигин продолжал оправдываться. Он назвал фейком «вырванный из контекста» отрывок его мартовской пресс-конференции, где он нападает на своих критиков.

«Что думают люди эти: я нарушил кучу статей законодательства РФ, ну и что. Не Ахмат — сила, а интернет — сила. Мы что хотим, то и делаем, включая военкоров, которые тоже наколбасили много», – сказал Семигин.

Возмущенный депутат заявил, что опубликовавший его цитату тг-канал «продолжает тему того преступного материала, который был после взлома размещен на сайте «Патриоты России», по факту которого возбуждено уголовное дело». Он утверждает, что факт взлома доказан, однако подтверждений этому не привел.

«В истории Семигин vs Топаз, лично для меня, по-прежнему остаётся весьма важным следующий вопрос. Как идут поиски ципсошного агента, коллективного Мыколы Парасюка, который в ночь с пятницы на понедельник пробрался на сайт партии СРЗП и написал там всякое? Как движется уголовное дело? Установлены ли подозреваемые в хакерской атаке? Где сейчас находится дело: в СК, в МВД? Это ведь и правда, важно. Просто из-за этих ципсошных агентов, которые подбросили Геннадию Семигину мысли (на сайт подбросили), возникает ощущение, что Геннадий Семигин умеет думать (я имею в виду – плохое думать про русского солдата)», – еще недавно писал тележурналист Андрей Медведев.

Семигин поставил под удар всю «Справедливую Россию», которая шла на последних выборах в союзе с его «Патриотами». Уже в марте ходили слухи о том, что Миронов готов отказаться от альянса, что ставит под вопрс электоральные перспективы его политсилы.