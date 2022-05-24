Скандального крымского заукраинца Зубкова подвели к суду

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Следком закончил расследование уголовного дела в отношении владельца сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова.

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сентябре прошлого года молодая мама решила поднести своего годовалого ребенка к вольеру с тиграми. Она перелезла через ограждающий барьер, и поднесла малыша ближе к сетке вольера. В этот момент один из тигров поймал ручку ребенка когтем и укусил за палец.

Впоследствии укушенный палец пришлось ампутировать. Поскольку речь шла о пострадавшем ребенке, уголовное дело возбудил Белогорский следотдел СК. Он же вынес обвинение по ч.2 ст. 238 УК, по которой Зубкову грозит до 500 тысяч штрафа и до 6 лет тюрьмы.

Белогорский суд ранее уже рассматривал дело об оказании в «Тайгане» услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2018 году во время фотосессии со львами хищник укусил за руку нетрезвую посетительницу, за что владельца сафари-парка отправили в СИЗО, а после оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Параллельно по «Тайгану» прошлись проверки налоговой, ветеринарной, природоохранных служб и пр. По этому поводу Зубков не раз публично высказывал свое недовольство, сравнивая действия проверяющих то с карателями, то выражая сомнения в целесообразности перехода Крыма в РФ с засильем контролирующих структур. В Госсовете Крыма по этому поводу собрали отдельное совещание, куда пригласили Зубкова, заведомо зная, что он находится в Москве на заседании в Минэкономразвития РФ.

Там владельца зоопарков поддержали и выдали план действий для местной власти, чтобы урегулировать спорные моменты в деятельности «Тайгана» и «Сказки», привести их к требованиям российского законодательства и прекратить травлю бизнесмена. Однако в публичную плоскость этот план не попал – его рассмотрели на совещании в Совмине, после чего Зубков оказался в СИЗО.

Скандалы и противостояние сопровождают «Сказку» и «Тайган» на протяжении их существования. Первый зоопарк Зубков открывал в Ялте в 1995 году, а документы на землю и сооружения оформил только в 2010-м. За это время его избивали, травили животных, поджигали автофургон и угрожали, требуя заплатить солидную сумму за право работать без проблем.

Сафари-парк «Тайган», который Зубков построил в степи на месте разрушенной воинской части, повторил судьбу «Сказки» и тоже стал предметом уголовных разбирательств и судебных споров. Ежегодно его посещают тысячи туристов, что привлекает определенные бизнес-круги открыть сопутствующий бизнес и зарабатывать на турпотоке в зоопарк. Однако Зубков предпочитает самостоятельно развивать территорию, не идя на уступки.