13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Скандальный депутат из фракции Порошенко похвалился гигантским куском янтаря

Лишенный неприкосновенности и проходящий по громкому коррупционному делу о “крышевании” незаконной добычи янтаря нардеп от БПП Борислав Розенблат выложил на странице в Facebook свои фотографии, на которых он изображен с огромным куском полесского янтаря.

Фотогалерею скандальный депутат озаглавил «Сокровища Житомирского Полесья».

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О происхождение рекордного экземпляра политик ничего писать не стал, отшутившись на вопрос подписчиков касательно легальности происхождения камня.

«У нас в стране все янтарь легального происхождения, незаконная добыча с прошлого года прекращена!!!!», — написал он в комментариях.

Напомним, что 7 июля прошлого года Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео, снятое скрытой камерой, на котором народный депутат Борислав Розенблат обсуждает с агентом НАБУ коррупционную схему, связанную с незаконной добычей и продажей янтаря.

Согласно версии следствия, парламентарий планировал заняться добычей янтаря и потребовал долю у компании «Фуджейра» из ОАЭ, которая пыталась выйти на украинский рынок. Преступная схема предусматривала, что янтарь будет вывозиться из Украины по заниженной цене, а часть прибыли будет выводиться на счета компании, которая находится в Соединенных Штатах Америки.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

По данным многочисленных публикаций в СМИ, Борислав Розенблат является одним из ключевых игроков на рынке нелегальной добычи янтаря.