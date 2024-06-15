Скандальный глэмпинг в Ласпи под Севастополем изгоняют в суде и со штрафом

Любовь Смирнова.  
15.06.2024 22:54
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь, Туризм


Севастополь начинает расторгать договоры с арендаторами участков под глэмпинги, на создание которых город получил 150 миллионов рублей по федеральной программе. Домики у моря ожидаемо превратились в способ занять прибрежные территории без какого-либо намека на водоснабжение и отведение стоков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На протяжении года севастопольские СМИ писали про опасные домики на краю обрыва в урочище Ласпи. Тогда глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова гарантировала контроль за деятельностью глэмпинга. Но теперь выяснилось, что с арендатором будут судиться за освобождение участка.

Севастополь начинает расторгать договоры с арендаторами участков под глэмпинги, на создание которых город получил...

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«На сегодняшний день идет процесс по расторжению двух договоров аренды лесных участков. Один договор расторгается по соглашению сторон, то есть мы пригласили, принудили расторгнуть, и вторая сторона согласилась, а второй мы расторгаем в судебном порядке за невыполнение условий договора аренды лесного участка. Когда эти договоры заключались, мы выставили достаточно жёсткие условия для лесопользователя. И два таких арендатора со своими обязательствами не справились. Поэтому эту деятельность мы прекращаем, в том числе в Ласпи. За невыполнение условий договора предъявили неустойку более 1 миллиона рублей», – сообщила Гаврилова на заседании Заксобрания.

Что касается отходов жизнедеятельности постояльцев глэмпингов, а также других объектов, выстроенных вдоль побережья без центральной канализации, то вести контроль за этим в полномочия Севприроднадзора не входит: за загрязнение морской акватории отвечает Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора. Поэтому проверки по вопиющим случаям проводятся, но их материалы уходят в Краснодар. И пока на них последует реакция, морские течения унесут все следы нарушений.

Ранее общественность также критиковала попытку организации глэмпинга в Мартыновском овраге, который является памятным местом в военной истории.

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