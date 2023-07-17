Скандальный историк-иноагент обозвал своего бывшего друга Невзорова – жадиной и глупцом

Скандальный историк, признанный недавно иноагентом Евгений Понасенков считает своего бывшего друга, тоже иноагента, Александра Невзорова подлым и завистливым человеком.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нем есть таланты, но они уничтожаются комплексами, которые делают его очень подлым человеком, низким, завистливым. Он предавал всех своих друзей. Он бросил Баркашова, он был доверенным лицом Путина, получил от чекистского режима все, что только можно, предал, сдал, как последняя… Почему предал? Не рассчитал. Сашка был уверен, что все скоро схлопнется-закончится. Но и на старуху бывает проруха. И Невзоров как опытная старая… публикация… думал, что будет на коне, а оказался даже без козы. Но он по последнего надеется. Он бесится не от того, что происходит в Украине и России, а потому что он не рассчитал», – сказал Понасенков.

Он обвинил Невзорова в том, что тот не захотел помогать украинским беженцам в Европе.

«Он очень жадный. У него особняк под Питером. Когда он стал катить бочку на нищих журналистов, которые были вынуждены уехать, я сказал: Саша, это подло, у тебя огромный дом на озере Комо недалеко от Соловьева. Это дом 18-го века. Почему ты, дрянь такая, не хочешь несчастных украинских беженцев разместить у себя. Ты из них тянешь их пожертвования, а сам сидишь в особняке, который стоит нереальных денег. Возьми себе, если не 300, то 100 человек. У тебя все есть. Почему ты продолжаешь брать заказы. Он мне сказал: жадность», – рассказал Понасенков.

По его словам, Невзоров предлагал ему в определенном ключе высказываться о Донбасса за деньги, после этого они и рассорились.

«У него жадность плюс амбиции, а насколько я понимаю, он запросил такую сумму, когда уже не нуждались в нем так. И обиделся. И стал играть свою игру, ошибаясь, рассчитывая на то, что здесь что-то треснет, рухнет. Он не понимает российскую историю вообще. Он очень жадный. Он хотел и здесь пилить, зарабатывать, и там. Это и есть его ошибка. Он хотел из всех кормушек», – рассказал Понасенков.