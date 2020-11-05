Скандальный либерал «распялся» в центре Москвы

06.11.2020, Москва, Максим Карпенко

В Москве у здания ФСБ на Лубянке либеральный активист Павел Крисевич подвесил себя на распятии, изображая Иисуса Христа, и зажег костер, бросая в него «тома уголовных дел» в поддержку «политзаключенных».

Крисевича задержали полицейские и доставили в отделение полиции «Китай-город». Ему вменяется повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

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Ресурс ОВД-Инфо, защищающий либералов, отмечает, что в районе полуночи Крисевича отвезли в больницу, потому что полицейские якобы нанесли ему травму при задержании.

«Павла Крисевича, задержанного во время перформанса на Лубянской площади, из отдела полиции собираются везти в травмпункт, сообщает адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов. При задержании капитан полиции ударил Павла тяжелой папкой с бумагами уголовного дела — одной из тех, которые горели рядом с «распятым» Крисевичем в рамках художественной акции», – говорится в сообщении.

Напомним, Крисевич известен своими перформансами в поддержку российских экстремистов. Так, во время вынесения приговора фигурантом по делу «Сети» летом этого года он приковал себя наручниками возле здания суда и стал разбрасывать горящие файеры, по делу о секте «Новое величие» Крисевич надел форму правоохранителей и вскрыл горло манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью, а в знак поддержки белорусских майданщиков «повесился» на Троицком мосту в Санкт-Петербурге.