Скандальный львовский телеведущий призвал отпустить Донбасс

26.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина действительно любит Донбасс, то она должна его отпустить. Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пропагандиста, Украине не нужен Донбасс, который спустя шесть лет после начала войны не передумал и не захотел возвращаться под контроль Киева. Как пример такого нежелания Дроздов показал кадры из Луганска, где в рамках флешмоба десятки студентов выстроились в надпись «Мы хотим в Россию».

«Луганск. 2019-й год. Это не 14-й, когда все начиналось. Это на шестом году их нахождения в ЛНР. «Мы хотим в Россию», – говорит Луганск сейчас устами молодых студентов, которые, наверное, также хотят в Россию, а не к сине-желтой хунте, которая их расстреливает.

Я теперь ставлю вопрос очень серьезно к украинским патриотам. Вопрос очень простой. Когда-то был Майдан, и я там увидел один лозунг: «Если любишь – отпусти».

Мне кажется, если развернуть вопрос вот так, то многим украинским патриотам, для которых Луганск – это украинская земля, должен немного по-другому прозвучать вопрос. Если вы любите этих людей, эту землю, может, проще их отпустить и не мучать друг друга?

Ставлю три точки, потому что я и так очень часто получаю «на орехи» за то, что я не вижу реинтеграцию. А вы видите реинтеграцию тех людей, которые сделали флешмоб в 19-м году «Мы хотим в Россию»?» – заявил Дроздов.