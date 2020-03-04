Скандальный львовский телеведущий сбежал из эфира из-за русского языка

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов сбежал из студии телеканала «Киевская Русь» после того, как там отказались сменить язык передачи с русского на украинский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сначала Дроздова не смутил тот факт, что бравший у него интервью журналист Дмитрий Василец говорил на русском языке, а возмутился львовский телеведущий лишь после слов об украинских националистах.

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«Как вы думаете, в чем идея украинского национализма, в чем она выражается? Если коротко, чтобы можно было понять обычному гражданину Украины», – спросил Василец.

«Я не являюсь специалистом по вопросам национализма, но имею сразу к вам просьбу и мы перед эфиром это обговаривали, – я был бы благодарен, если бы наш эфир был на украинском языке», – заявил Дроздов.

В ответ Василец отметил, что на его речь наложат субтитры на украинском языке и предложил Дроздову компромисс – он переходит на русский язык, а Василец на украинский.

Эта идея не понравилась львовскому телеведущему, на что он получил аргументацию от Васильца: «Вы же понимаете, что в Украине большинство граждан на русском языке общаются, в чем проблема?».

Дроздов не нашел, что ответить на это, взял со стола заготовленный чай с конфетами и ушел из эфира.

Уже в кулуарах студии Василец назвал позицию Дроздова «ссыкливой» и подчеркнул: «Чтобы мне какой-то рагуль рассказывал, на каком языке мне говорить!».

Украинский политолог Александр Семченко, комментируя скандал в своем блоге, высмеял поведение Дроздова, подчеркнув, что оно ярко демонстрирует суть галичан.

«Это было красиво, особенно уход Остапа Дроздова. Причем, этот уход, он же не зависел от канала «Киевская Русь», не зависел от Дмитрия Васильца. Это, вот, сущность такая рагульская – схватить конфетку даже, если тебе что-то не нравится. Схватить конфетку, печеньку, кофеек, сожрать в уголке, а потом уже тикать».